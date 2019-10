Tras balaceras en Culiacán se han robado 107 vehículos

Sinaloa.- De acuerdo con cifras de la Fiscalía General del Estado (FGE), días posteriores a la balacera del pasado 17 de octubre, las denuncias por despojo de vehículos en la capital sinaloense se fueron elevando en cinco días. La dependencia no ofreció detalles, justificando que habría algunos asuntos respecto al tema de investigación que se mantenían en reserva y que todo quedó a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR).

La incidencia

El día antes citado fue atípico para las corporaciones policiales al elevarse el número de casos. De acuerdo con Óscar Guinto Marmolejo, titular de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal (SSPyTM), el día de los enfrentamientos hubo más de setenta vehículos robados, según los reportes al 911, pero hubo quienes no lo hicieron por dicha vía, sino a través de la FGE: «Desgraciadamente fue una situación que se salió de control, hubo muchos despojos; o bien, si no fueron tantos los despojos dada la situación, sí quedaron sus vehículos varados en algún lugar, y, cuando regresaron, ya no los encontraron», aseguró el mando policial.

El jefe de la Policía Municipal dijo como tal que no tenía un detallado del tipo de vehículos que se habían robado: «Muchos de estos vehículos quedaron en diversas vialidades, donde las personas prefirieron salir corriendo».

Aceptó que, efectivamente, se han estado robando camionetas.

Estadísticas de la Fiscalía local muestran que el día de la captura y la liberación de Ovidio Guzmán solo se tenía conocimiento de cinco carros robados en la ciudad, como en promedio se reporta, pero en días posteriores en la agencia del Ministerio Público se presentaron los reportes, elevándose más de lo normal, y hasta el corte del pasado 27 de octubre, en los últimos nueve días, en Culiacán ya se habían robado 107 unidades motrices de diferentes marcas y modelos.

Entre los reportes que se originaron a través del Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones (C4) está el de un lujoso automóvil marca Audi color gris y modelo 2018 el cual fue despojado violentamente en Colinas de San Miguel por Cerro del Volcán y Álvaro Obregón. También se tuvo conocimiento del despojo de una camioneta Chevrolet Silverado en sector Real de San Ángel el pasado viernes 25 de este mismo mes.

Los números

La Fiscalía muestra un balance desde enero de este año hasta el 26 de octubre donde se refleja que delincuentes se apoderaron de 2000 unidades motrices, siendo el primer mes del año en donde se presentaron más casos, seguido de marzo y mayo.

Asimismo, la dependencia recordó que por los eventos que tuvieron que ver con las balaceras, se integraron 54 carpetas de investigación, pero los expedientes pasaron a manos de la Fiscalía General de la República, por lo que dijeron desconocer el transcurso de las investigaciones.