Tras dar a luz a su bebé, Dulce es despedida del DIF Sinaloa

Culiacán, Sinaloa.- Como toda mujer, Dulce se encontraba muy entusiasmada esperando el nacimiento de su bebé, pero tras dar a luz y salir del hospital se lleva una muy desagradable sorpresa: en el DIF Sinaloa le habían avisado que no podía seguir laborando en dicha institución.

Ahora, Dulce con una niña recien nacida se encuentra angustiada, porque se encuentra sin trabajo, en momentos cuando más lo necesita y le parece injusto lo que ha hecho la nueva administración.

"Estuve trabajando en la institución desde 2018; en mayo del año pasado cuando estaba embarazada, todavía estaba la anterior administración, en octubre se dio el cambio de administración del nuevo partido, entonces desde que entraron llegaron haciendo movimientos, corrieron a mucha gente, incluso gente que estaba de confianza", declaró.

Dulce mencionó que ella estaba trabajando de contrato, "me tuve que ausentar por el nacimiento de mi bebé y cuando salí del hospital, cuando menos pensé me habían sacado del grupo de Whatsapp, ya no me decían nada, ¿oye que está pasando?".

Agregó que en aquel entonces, tenía incertidumbre y le preguntana a su jefa inmediata Kristel Fernández, sobre qué iba a pasar son su caso, porque se encontraba recien parida y qué cómo esa institución la iba a deja así, desamparada.

"Yo consideraba que no era el momento para que me corrieran. Trabajé con la nueva administración, incluso estuve trabajando en enero, ese mes me tocaba la renovación de contrato y cuando menos pensé me hablaron los de recursos humanos, me dijeron que iban a prescindir de mis servicios y ya no se me iba a renovar mi contrato", externó Dulce.

Señaló que su bebé tuvo problemas al momento de nacer, estuvo internado y recientemente se dirigió a un abogado y pretende acudir a la Secretaría de la Mujer para plantearle su caso.

"También quiero hacer un documento dirigido al gobernador Rubén Rocha Moya, que sepa todos los movimientos que se están llevando a cabo en la institución que es dirigida por su hija (Eneyda Rocha)".

Externó que : "La verdad, no les importa mucho que se quedé parada la institución, que se deje de apoyar a la gente, ellos llegaron barriendo y haciendo sus movimientos y metiendo un montón de gente de más, incluso que tienen base y que también han sufrido de acoso laboral, que los están presionando".