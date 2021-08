Tras denuncia ante la FGE, bajan los ROBOS en comercios del Centro de Culiacán

Sinaloa.- Después de hacer pública la queja y denuncia ante la Fiscalía General del Estado de Sinaloa por saqueos en los comercios del primer cuadro de la ciudad de Culiacán, en donde se vieron involucradas las oficinas de la Cámara Nacional del Comercio con robo al cableado eléctrico, las autoridades de seguridad implementaron de rondines y han bajado las incidencias de hechos delictivos, reconoció Diego Castro Blanco presidente de la Cámara Nacional del Comercio (Canaco).

Expuso que, al ser en dos ocasiones en menos de una semana víctimas de robos de cables eléctricos, se interpuso de manera legal una denuncia, a lo que se respondió de manera satisfactoria en la investigación y gracias a un video de vigilancia se logró dar con uno de los presuntos culpables, mismo que se encuentra actualmente detenido.

Inmediatamente después de la detención, los robos por las noches que se presentaban frecuentemente bajaron, y hasta el momento no hay quejas de que en el centro de Culiacán se diera un caso en los últimos días, sin embargo, en otros sectores del municipio sigue el problema.

“Hasta ahorita no ha habido delitos similares, en ese sector, pero en otros sectores si ha habido, andan muchas personas dedicadas a eso, no deja de haber quejas pero nosotros estamos también conscientes que no se van a quitar al 100 por ciento, lo que se busca es que se controlen”, expuso Castro Blanco.

En torno al problema de robos de cables dijo que la inquietud que se tiene en estos momentos es dar con las personas que compran el material, esto para dar con el fondo del problema y que pueda contrarrestar la situación que se está dando desde hace algún tiempo en el sector comercial.