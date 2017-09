Multarán a plaza por no levantar plumas de estacionamiento

Culiacán, Sinaloa.- Por no levantar las plumas del estacionamiento al momento de que muchos clientes de buscaban salir de forma rápida del estacionamiento debido a que en el interior se registraba un incendio, Protección Civil Estatal realizará un proceso administrativo, por lo que plaza Forum tendrá que pagar una multa. Aún no se sabe cuánto será el monto.

Por no permitir la salida a los conductores, se generó un espacio de riesgo por parte de la empresa.

Francisco Vega, titular de Protección Civil, indicó que al tener finalizado el diagnóstico de riesgo también se le realizará una serie de recomendaciones a la plaza, las cuales deberá acatar de forma puntual. Entre las mismas podría ser la instalación de plumas de emergencia, las cuales estarían conectadas hacia los sensores de humo que se abrirían solas al sonar las alarmas.

REVISIÓN

Reconoció que tras realizar una revisión se observó que el plan de medidas de seguridad de la plaza, y este es bueno, pero hubo una falla ese día al no permitirle la salida a los automovilistas.

Las plumas instaladas actualmente suelen abrirse con un golpe, pero eso fue algo que los clientes no sabían. Durante el día del incendió algunos clientes de este establecimiento criticaron que con la finalidad de que no se fueran sin pagar no les abrieron las plumas. Esto generó gran descontento.

MEDIDAS

Forum no es el único espacio comercial que está en la mira de Protección Civil, ya que tras el incendio de Mi Plaza Barrancos se están revisando estos centros para que sean seguros para la ciudadanía y los trabajadores que acuden a estos lugares.

Desde varios metros de distancia se apreciaba el humo proveniente del interior de la plaza. Foto: EL DEBATE

EL PERCANCE

La tarde del pasado 3 de septiembre un negocio de comida al interior de esta plaza comenzó a incendiarse. Esto alarmó a muchas personas que estaban en el lugar, y en algunos videos que circularon por redes se podían ver atemorizados. Algunos clientes que llevaban vehículos salieron al estacionamiento, encontrándose con la novedad de que no podían salir sin antes pagar el boleto, lo que generó que se hiciera una larga fila de autos sin poder salir.

El fuego fue controlado por los bomberos, elementos de protección civil y personal de seguridad de los negocios. El incendio inició en un negocio de comida china y en forma inmediata los clientes fueron evacuados ante la cantidad de humo que salió del lugar.

Por varios minutos el personal de seguridad de la plaza comercial trabajó en el combate del siniestro, y realizando el acordonamiento de la zona siniestrada, ya que el resto de los negocios de la plaza seguían funcionando en forma normal.

Se descarta que se hayan presentado personas lesionadas y solamente las autoridades han informado que se trató de un conato de incendio. El área de cocinas fue acordonado por elementos policíacos al momento.

De acuerdo a los testigos, a las 18:00 horas del pasado 3 de septiembre cuando se registró un conato de incendio en la cocina de un restaurante de comida china que se ubica en el interior de la Plaza Forum.

PROTECCIÓN CIVIL INICIA SEMANA DE PREVENCIÓN

Para ir sembrando la cultura de prevención, se dio marcha a la Semana de Protección Civil, en la cual se darán una serie de conferencias en el tema de sismos, en materia de construcción y también se realizarán simulacros en diversos municipios, señaló Francisco Vega, titular de Protección Civil estatal.

