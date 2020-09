Tras la muerte de las 2 jóvenes desaparecidas en Culiacán, llaman a la población a denunciar

Culiacán, Sinaloa.- La presidenta de la Comisión de Equidad, Género y Familia del Congreso del estado, Francisca Abello Jordá hizo un llamado a la población en general que acudan a denunciar en caso de una desaparición o en cualquier delito, esto, al lamentar la desaparición y muerte de dos menores de edad en Culiacán.

Señaló que las familias de las dos jovencitas que fueron encontradas calcinadas en la sindicatura de Costa Rica, no acudieron a la Fiscalía General del Estado a presentar denuncia por su desaparición, por el contrario, solo se acercaron a la autoridad cuando se localizaron los cuerpos de ambas niñas.

Expresó que la ciudadanía debe enterarse de los mecanismos que se tienen para denunciar, pues actualmente no tienen que pasar 48 o 72 horas para denunciar una desaparición, pues con el Protocolo Alba y Alerta Amber, las denuncias, entre más rápido se presenten, mejor. Manifestó que existen leyes para actuar, pero si la gente no las conoce, estas se convierten en leyes muertas, expresando que actualmente se vive un momento histórico donde las instituciones sí hacen caso, cuando antes no se creía que servían.

Hizo un llamado a las Instituciones de las Mujeres, a CEPAVIF, a las Secretarías de Seguridad Pública de los diferentes niveles de gobierno, para que redoblen esfuerzos en materia de prevención de la violencia en contra de niñas, niños, adolescentes y de mujeres.

Además de que analizó la idea de plantear campañas e concientización de estos derechos y de la necesidad de fortalecer la cultura de la denuncia.

