Tras perder una pierna, José recibe una silla de ruedas del Gobierno de Sinaloa

Culiacán, Sinaloa.- Una silla de ruedas y unos lentes fue lo que recibió José Cruz Verástica en las Jornadas de Apoyo Puro Sinaloa, realizadas en la Escuela Primaria Miguel Hidalgo y Costilla, en la colonia popular Las Vegas del Rastro, en el municipio de Navolato. También le prometieron una despensa, pero esa le llegará después.

Él sí requería la silla porque tenía una prestada, perdió su pierna izquierda el pasado mes de septiembre tras golpearse un dedo y no atendérselo de forma adecuada. Aún no se adapta a su nueva condición y todavía no se siente bien como para usar muletas.

Así como él, una gran cantidad de personas, entre ellos adolescentes, recibieron sillas de ruedas.

Por su parte, Rosario Simental también aprovechó este programa y sacó varias actas de nacimiento, con lo cual se ahorró buena cantidad de recursos, explicó.

Atención

Al supervisar la atención de los servicios acudió el gobernador Quirino Ordaz Coppel y también el alcalde Eliazar Gutiérrez Angulo. Esta fue la jornada número 77, en su tercera vuelta al estado, en las cuales se han ofrecido 601 mil 270 servicios a un total de 147 mil 489 asistentes.

El gobernador dio un recorrido por el plantel educativo y saludó a muchas personas y recibió diversas peticiones, también acudió a un domicilio particular cercano.

Otros módulos

En donde el gobernador permaneció más tiempo fue en el módulo de la Secretaría de Economía, en donde entregó tres cheques: el primero de ellos fue del Programa Empléate, del Servicio Nacional del Empleo, para Alfredo Ramírez Sánchez, quien recibió un cheque por 17 mil 868 pesos para la adquisición de las herramientas para su negocio de jardinería; luego entregó otros dos créditos de la Red Fosin a Jorge Luis Montoya, un cheque por 10 mil pesos, y a la señora Claudia Zulema Urquiza Beltrán, otro por 15 mil pesos, para una reparadora de calzado y un negocio de venta de bisutería, respectivamente.

Durante las Jornadas de Apoyo de ayer fueron brindados 8 mil 993 servicios y fueron atendidas mil 469 personas.

Lo que llamó la atención de algunos asistentes fue que el gobernador llegó en bicicleta por una calle encharcada y dejó el lugar de la misma forma. Esta calle es un problema durante la temporada de lluvias, dijeron algunos vecinos, quienes pidieron una solución a este problema, sobre todo porque es el paso de muchos niños que van a la escuela.