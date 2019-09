Tras remodelación, hay goteras en el Mercado de las Flores

Sinaloa.- Locatarios del mercado municipal Salvador Alvarado, también conocido como el Mercado de las Flores, ubicado en pleno Centro histórico de la ciudad, se dijeron insatisfechos con los trabajos de remodelación.

Debido a las constantes lluvias que se han presentado en la ciudad, los techos del mercado empezaron a trasminarse y gotear, razón que los tiene inconformes, debido a que se supone que los locales son nuevos y deben estar en buen estado.

Molestia

Los comerciantes comentaron que, en lugar de beneficiarlos, los dejaron peor, porque antes de la remodelación los techos que tenían no presentaban ningún problema en temporada de lluvias, pero ahora tienen que prevenirse en cada lluvia porque el agua también cae del techo.

Karen Rosas, una de las locatarias, comentó que esta situación no puede seguir ocurriendo, ya que a muchos se les ha perdido mercancía, pues no todo el mercado es de flores.

El más perjudicado es el cíber que se encuentra justo en el centro, ya que es el que más manejo de papeles tiene en el local, además de los aparatos.

“Hemos reportado en el Ayuntamiento, en el área de Mercado, donde corresponde, pero pues ahí quedó como queja nada más, porque no nos han hecho caso, y nosotros tenemos que seguir trabajando así con los techos todos humedecidos y la mercancía empieza a mojarse”.

Por su parte, Hareth Yassen Saleh, representante de los locatarios, expresó que no esperaban que el mercado lo dejaran en esas condiciones, ya que en un principio se encontraban muy contentos con la remodelación, pero al darse cuenta de las deficiencias, cambiaron las expectativas.

Los locatarios hicieron el llamado a las autoridades municipales para que los atiendan y se preocupen por resolver los problemas que se generaron con la remodelación del lugar.