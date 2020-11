Trato de construir un proyecto en beneficio de la mayoría: Mario Zamora

Sinaloa.- El senador Mario Zamora Gastélum admite que le gustaría encabezar la candidatura del PRI a la gubernatura de Sinaloa, pero no solo por su partido, sino por otros más que puedan ir en una alianza de Gobierno en la que los principios y las convicciones sean la defensa de la libertad de expresión, del voto, de la democracia, del Estado de derecho, de la tenencia de la tierra y, sobre todo, del federalismo, para evitar la concentración del poder en una sola persona.

En entrevista para Debate, admite que la vida, como la política, es de circunstancias; que el proyecto nunca es de uno, sino de muchos, por lo que él trata de construir un proyecto que sea en beneficio de la mayoría de los sinaloenses.

Para quienes quizá no lo conozcan, ¿quién es Mario Zamora?

"Me gustaría definirme como un ser humano como cualquier otro, que trata de ser el mejor padre para sus hijos, un buen esposo, un buen hijo y, sobre todo, un buen ciudadano sinaloense. Desde muy chico, por alguna razón, no sé si es por lo que vi o lo que viví, siempre he tratado de influir para que en mi entorno la vida sea mejor".

¿Se considera un hombre de familia?

"Sí, totalmente. Mandilón. Feliz. Tengo tres hijos. Y sí, el tiempo que tengo más o menos libre, reconozco que llevo muchos años metido en la parte del servicio público, de la política, y eso es una actividad que te absorbe mucho tiempo, obviamente lo trato de combinar con la familia".

¿Alguna afición que trate de alternar en sus ratos libres?

"Cuando me gradué de tercero de secundaria, mi abuelo materno, Mario, me regaló un libro de Carlos Fuentes. Recuerdo que se llama El espejo enterrado, que un poco narra el origen de México, de cómo somos, y a raíz de ahí me empecé a aficionar, y prácticamente a diario leo un rato antes de dormir, o en el carro, en el avión, en la oportunidad que tenga".

¿Conversa con su niño interno?

"Todos los días".

¿De qué platican?

"De todo. Desde muy chico he sido alguien que dedico una parte del día a platicar conmigo mismo, a cuestionarme, lo reconozco, a pedirle ayuda. Una vez me dijo una persona a la que yo le tengo mucho cariño que a eso le llamaban orar. Muchas veces se cree que orar es repetir una determinada letanía, pero no —me dice—, orar es cuando platicas con Dios, cuando tienes ese examen de introspección. Todos los días platico conmigo mismo y con el ser supremo, que creo es Dios".

¿Cómo ve el desempeño del Gobierno mexicano frente a la pandemia?

"Creo que los resultados que se tienen en México son muy malos, y no es que esté juzgando yo al Gobierno con ningún ánimo electorero. Cada ciudadano tendrá su visión, pero ahí están los números: ya casi 100 mil muertes.

México es el país donde más funcionarios del sector salud, médicos, enfermeras, paramédicos, han perdido la vida. ¿Qué está detrás de eso? Que México no se preparó y no pudo ni siquiera dar los mínimos necesarios, como guantes, cubrebocas, batas para atender la pandemia, y es una tristeza que mexicanos y mexicanas de tanto valor, que son los que están dando la lucha en la primera línea de batalla, por falta de una buena planeación del Gobierno, hayan perdido la vida".

¿México ya está saliendo de la crisis económica, como afirma el presidente?

"Creo que son declaraciones simplistas que salen al paso sin estar bien documentadas. Ojalá tenga razón. Es lo que queremos, salir del hoyo, pero a veces nos damos cuenta que estamos no solamente en el hoyo, sino escarbando.

Te pongo un botón de muestra: hoy, el paquete económico que mandó el Gobierno a las Cámaras es totalmente inercial, es igual o muy parecido al del año anterior, y al del anterior; es decir, pareciera que para el Gobierno no hubo pandemia, un evento que impactó en todo el mundo aquí pareciera nada".

¿Cómo es su relación con el gobernador Quirino Ordaz Coppel?

"Muy buena. Yo conozco al gobernador de hace tiempo. Lo veo trabajando, un gobernador muy activo. Reconozco: yo no lo molesto mucho, porque él hasta en sábados y domingo anda chambeando, va a todos los lugares. Sí hay muy buena coordinación.

Chateamos relativamente seguido, siempre viendo cómo apoyamos a Sinaloa, y reconozco mucho en él que trabaja en beneficio de todos los sinaloenses. No trae puesta una casaca de ningún partido, de ningún color: trae la de2 Sinaloa, y siempre nos ha convocado a todos los legisladores, sin distinguir colores.

Y con Alejandro Moreno, ¿cómo se lleva?

"Muy bien. Alito es un buen amigo. Lo apoyé en su esfuerzo para ser presidente del PRI. Gracias a Dios, nos fue bastante bien. Muy dinámico, muy activo. Estamos en constante comunicación. Yo creo que México requiere de un PRI que haya aprendido de sus errores, que reflexione y que camine a seguirle sirviendo a México, y en ese tenor veo a Alito".

¿Se lleva bien con Jesús Valdés?

"También muy bien. Chuy Valdés y yo fuimos compañeros diputados locales juntos. Total diálogo, amistad, apertura, sumando, y me da gusto ver en Chuy Valdés a un PRI representado en él: dinámico, activo. Hoy está en Ahome, en Culiacán, en Navolato; desayuna acá. Creo que hacía falta ese dinamismo al partido".

¿Le gustaría encabezar la candidatura de su partido al Gobierno de Sinaloa?

"Sí, por supuesto. Por mi partido y por otros más con los que no hagamos una alianza meramente electorera, sino una alianza de Gobierno, donde lo que nos una sean principios y convicciones que creo compartimos muchos sinaloenses.

Por ejemplo, la defensa de la libertad de expresión, que, sin lugar a dudas, hoy vemos que se pone en riesgo si seguimos por este camino; la defensa del Estado de derecho; la defensa de la tenencia de la tierra; la defensa de la democracia, que podamos seguir decidiendo con el voto libre de cada uno a quién queremos que nos gobierne; la defensa de un tema importantísimo que ya se puso sobre la mesa: el federalismo".

¿Cómo ve la competencia en el PRI?

"De entrada, creo que no hay competencia. Entendemos los tiempos actuales. Insisto: hoy la gente está más ocupada y preocupada por la parte de salud, por la parte económica. Ya vendrán los tiempos. Insisto, aquí hay un gobernador priista, lo digo porque lo ha dicho él, un buen gobernador, y el tener al primer priista de Sinaloa en alguien como Quirino Ordaz creo que le da fortaleza a mi partido.

Claro, habrá distintas voces, distintas corrientes, pero creo no es momento de pensar en dividir ni pelear, sino lo contrario, en pensar en el bien mayor, con quién podemos ir para ganar, y no solamente en el PRI. Creo que tenemos que pensar más allá del PRI".

¿Hay que esperar los tiempos y las señales?

"Sobre todo, hay que esperar el tiempo, por eso no le rehúyo a la pregunta. Ahí viene la elección, estará en sus tiempos, y lo digo abiertamente: claro que aspiro, pero tampoco uno puede adelantarlos. La vida, como la política, es de circunstancias.

El proyecto nunca es de uno, es de muchos. Yo es lo que estoy tratando de construir, un proyecto que sea de muchos, en beneficio de la mayoría de los sinaloenses, sumando a todo el que quiera sumar y que tenga realmente posibilidad de triunfo para poder aterrizar en hechos, beneficios para los sinaloenses; no dar un paso hacia atrás, sino poder brincar la vara alta que nos van a dejar. De darse, bien; pero, de no darse, vayamos con el que pueda reunir esas características, sumando, construyendo y en beneficio de los sinaloenses".

¿Serán clave las alianzas para el 2021?

"Sin duda. Sobre todo la alianza más importante con la mayoría de los ciudadanos que van a votar y no militan en un partido político. Muchos ya nos lo dicen: ´Ey, partidos, pónganse de acuerdo. No queremos que se siga concentrando el poder en una sola persona. No queremos seguir poniendo (en riesgo) el Estado de derecho, la libertad de expresión, la tenencia de la tierra, el federalismo´".

¿Ve riesgos de desbandada en el PRI?

"Yo creo que un partido político debería ser un poco, lo digo con mucho respeto, como el matrimonio: uno está, porque quiere estar; y el que no quiera estar, pues que no esté. Esto no es a fuerzas.

Y por qué estás, porque crees, porque hay convicción, valores. Yo veo en la gente dos cosas muy importantes: valora la congruencia y valora mucho el sentido de cumplir y decir la verdad. Está cansada de políticos rateros, sí, pero también está cansada de políticos que prometen y no cumplen; también están cansados de políticos que solo ven por su beneficio, por eso no les importa estar hoy rojo, azul, verde, colorado, ahí van brincando, porque lo que están buscando es su beneficio.

Yo lo que quiero construir es una alternativa, que cuando decidan por quién votar, no piensen por el político, piensen en su familia, qué va a ser mejor para su familia. ´Si voto por él, ¿podré salir a la calle con mayor tranquilidad?, ¿mi hijo podrá seguir teniendo educación de calidad? Si necesito una beca, ¿podré acceder a ella?´".

¿Está el PRI preparado para postular a una mujer a la gubernatura de Sinaloa?

"Nosotros ya legislamos en el Senado en ese sentido. Nos toca hacer las leyes. Y todo lo que sea en pro de la mujer, yo siempre lo promoveré. Soy un convencido que donde las mujeres participan, hay muy buenos o mejores resultados.

Que sí, nosotros legislamos para que el 50 por ciento de los puestos de nivel secretario para estados y municipios sean mujeres, en la parte de la administración pública. En la parte electoral quedó por fuera gubernaturas y presidencia de la república, por las circunstancias y características. Qué le decimos hoy al INE: a ti no te corresponde legislar.

Ya el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal, hizo un comunicado, apoyado por todos los coordinadores parlamentarios, donde le pide al INE no legislar. No puede hacer la tarea que no le toca. Además, no puede modificar una ley que tiene que ver con el proceso electoral si el proceso ya inició.

Vamos a ver en qué queda. Será seguramente la Corte quien tomará la decisión, y la que tome nos apegaremos a ella, por supuesto".

¿Cómo anticipa las elecciones del 2021?

"Veo unas elecciones inéditas por varias razones; la pandemia es una. Creo que hoy la gente está muy interesada en votar porque ya se dio cuenta que su voto cuenta. También ya se dio cuenta que hay cosas que le prometieron, y no le cumplieron, y que hay cosas en donde mucha gente dice ´no vamos en el sentido que nosotros queremos´, y habrá otros que digan que sí".

¿Se considera un político suspirante o un político con proyecto?

"Totalmente con proyecto y aspirante, sin duda. Aspirante con un proyecto claro, definido y que evidentemente todos los días vamos enriqueciendo".

¿Cuál considera su principal fortaleza?

"Sin duda, creo que mi convicción".

¿Alguna debilidad?

"Creo que muchas, sobre todos los tacos del Zurdo, los de don Chuy, los hot dogs de Leyva y Madero, la cebada del indio".

¿Cuál considera su mayor éxito?

"Mi familia, sin lugar a dudas".

¿Algún tropiezo?

"Muchos, y agradezco todos y cada uno de ellos".

¿Alguno en particular?

"Yo creo que el mayor, el haber perdido la presidencia municipal de Ahome. No cambio ningún triunfo electoral por la derrota del 2010".

¿Ha pensado en sacarse esa espinita en algún momento?

"No. No la siento como espina; al contrario, para mí fue un gran aprendizaje, una gran lección. Yo agradezco muchísimo que me haya sucedido eso, y creo que posterior a eso se puede uno dar cuenta si me ayudó o no me ayudó".

¿Hay algo a lo que le tema?

"No pienso mucho en los temores. A qué le temo: a fallarle a mis hijos, a fallarle a la gente que me tiene confianza. Le temería a lo mejor a no atreverme, pero atrevido soy. No soy de muchos temores".

¿Con qué partido o tipo de personas no haría un pacto?

"Me cuesta trabajo entenderme con los hipócritas, con los mentirosos, con los cínicos. Yo no tengo ningún inconveniente que piensen distinto a mí. Es más, acepto el reto, me gusta sentarme mucho con personas que piensan distinto a mí, pero abiertas las cartas, de frente, sin máscaras, y buscando construir algo".

Si fuera gobernador, ¿cuál sería su principal compromiso con los sinaloenses?

"Poner todo mi esfuerzo y talento y el de toda la gente que nos acompañe para que los sinaloenses tengan más oportunidades para vivir mejor.

Una vez le escuché a Pepe Mujica, a quien hace poco me tocó atender en el Senado, platicamos, y me dijo: ´Mira, Mario, la política es muy sencilla, es el arte de buscar la felicidad de la mayoría´, y yo la comparto".

Anticipa una votación copiosa

Mario Zamora considera que, a pesar de la pandemia, la reciente elección de Estados Unidos dio una gran lección en cuanto a participación ciudadana, por lo que cree que el 6 de junio del 2021 habrá una gran participación.

A ladefensa del federalismo

Zamora Gastélum advierte que su proyecto político es por la defensa del Estado de derecho y de la democracia, además de la defensa del federalismo, pues lamenta que el poder se esté concentrando en una sola persona.

Frases Cortas

Respuesta a preguntas sobre determinado tema

¿Andrés Manuel López Obrador?

Presidente de los mexicanos.

¿Extinción de fideicomisos?

En algunos casos se justifica; en otros creo que pueden ser errores garrafales.

¿Despenalización del aborto?

Yo en lo personal creo y defenderé en la medida de lo posible que no afecte un tercero la vida.

¿Protestas feministas?

Todo lo que sea en favor de la mujer, cuentan conmigo.

¿Matrimonios igualitarios?

Lo respeto. Creo que debe haber una figura legal que dé certeza.

¿Legalización de la mariguana?

Algo inevitable.

¿Pandemia?

Una lástima lo que nos está pasando.

¿Guardia Nacional?

No es lo que nosotros legislamos.

¿Corrupción?

Hay que combatirla en todas sus formas.

¿Elecciones 2021?

Entusiasmado, animado y muy contento.

¿Algún libro de cabecera?

Tengo varios. Acabo de terminar uno de Pepe Mujica.

¿Alguna frase?

De Óscar Wilde: «Todos estamos en el hoyo, pero algunos estamos viendo las estrellas».

¿Personaje histórico?

Luis Donaldo Colosio Murrieta.