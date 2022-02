"Trato de la fiscal es frío e insensible": Reprochan insensibilidad de Quiñónez con casos de feminicidio en Sinaloa

Culiacán, Sinaloa.- Por más cruel, violenta y brutal que sea la forma en la que asesinen a una mujer en Sinaloa, el agresor tiene la posibilidad de quedar en libertad en 10 o 15 años porque están siendo beneficiados con el procedimiento abreviado, reprochó Elizabeth Ávila Carrancio.

La presidenta de la Red X la Igualdad Sustantiva en Sinaloa, e integrante de distintas redes que luchan por el respeto de los derechos humanos de las mujeres, se dijo preocupada porque en Sinaloa, siendo mujer la fiscal general, en el caso de Kenia María, joven asesinada de forma terrible, le haya contestado con gran frialdad a la madre de la víctima cuando acudió a exponerle el caso y solicitar que se fueran a juicio.

“Con una frialdad (Sara Bruna Quiñónez), con un dolo le dijo a la mamá de Kenia María que su hija ya está muerta y que nadie se la va a revivir, que él (agresor) cubra 10, 20, 30 o 5 años (en prisión), no se la van a revivir, ese dolo, esa insensibilidad de la fiscal nos preocupó porque esperábamos una política diferenciada que no encontramos en ella y que no estamos encontrando en la Fiscalía”.

Leer más: La información del préstamo es pública: Díaz Vega sobre liquidación de crédito para aguinaldos

Detalló que en la Fiscalía tienen flojera de irse a juicio y por eso prefieren ir a un procedimiento abreviado en donde le están dando beneficios a un sujeto joven que apuñaló, golpeó y le destrozó la cabeza a su novia.

Kenia María fue asesinada a golpes y por heridas de arma blanca en octubre de 2021. Foto: Debate

Ávila Carrancio expuso que la Fiscalía engaña a los familiares de las víctimas con los procedimientos abreviados, les dicen que el imputado va a aceptar la culpabilidad de los hechos y que eso es justicia, pero no les explican que la penalidad mínima por feminicidio en Sinaloa es de 30 años y que los agresores van a quedar en libertad en 10 o 15 años por más que haya torturado a la víctima. “¿Dónde está la justicia para una familia que engañan?”, reprochó.

De acuerdo con la activista, en Sinaloa a quienes asesinan de forma brutal a una mujer les están poniendo fácil la reparación del daño, les imponen una multa de medio millón de pesos como si se hubiera tratado de un accidente de trabajo, lo cual considera absurdo.

Leer más: ¡Otra vez! Sinaloa rebasa los mil nuevos casos de Covid-19

La Fiscalía se aprovecha de que en Sinaloa no hay suficientes abogados especializados en el nuevo sistema penal acusatorio y a eso se atienen para engañar a las víctimas, finalizó.