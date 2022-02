Tres hospitales de Sinaloa brindarán atención médica gratuita mediante IMSS Bienestar 

El secretario general del IMSS a nivel federal explicó que específicamente es el hospital pediátrico, hospital general de Culiacán y hospital general del Carrizo a los que se les está dando prioridad como opciones por contar con infraestructura, a quienes se les dotará de equipamiento y médicamente mediante recursos del gobierno federal para garantizar el abasto de servicios médicos gratuitos para las personas que no son derechohabientes de una institución y no pueden acceder a servicios médicos particulares.

Sinaloa.- El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) trabaja en integrar a tres hospitales del estado de Sinaloa para que brinden servicios médicos y hospitalarios de manera gratuita para las personas que no cuenten con seguridad social, esto mediante IMSS Bienestar .

