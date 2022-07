Tres priistas disputan presidencia de la Mesa Directiva del Congreso de Sinaloa

Sinaloa.- Se acerca el relevo del presidente de la Mesa Directiva en el Congreso de Sinaloa, y la disputa por encabezarla es ardua, ya que el segundo año del ejercicio constitucional de la 64 Legislatura le corresponde al PRI. Tras ella se encuentran la legisladora Gloria Himelda Félix Niebla, Feliciano Valle Sandoval y Luis Javier de la Rocha Zazueta.

No hay línea para nadie

Para el coordinador del grupo parlamentario del PRI, Ricardo Madrid Pérez, la decisión no ha sido tomada, pero adelantó que será consensuada y basada en un perfil que cumpla con la encomienda de generar una Mesa Directiva ágil, transparente, que escuche las voces de las fuerzas políticas y actúe con legalidad. Se podría inclinar a tres opciones: la experiencia, un conciliador o ciudadano.

La lucha es interna, pero Madrid Pérez plantea un análisis de cada uno y luego en conjunto con el grupo parlamentario, para dar paso a la opinión de las dirigencias nacional y estatal, pero la decisión final quedará entre los ocho legisladores, porque hay mucha “tela de dónde cortar”.

Gloria Himelda Félix

“No me puedo autodescartar”, expresó la priista y propuso trabajar en unidad y sintonía para madurar quién ocupará ese cargo, pero juntos.

“De mi parte, no hay ninguna obsesión. Y si yo sirvo, ahí estaré, porque he tenido espacios en donde me ha tocado participar; ahí está mi hoja de vida y trabajo”, expresó Félix.

Propuso a sus homólogos no caer en confrontaciones ni divisiones en el grupo de diputados priistas, pero se pronunció por que sus 23 compañeras mujeres aspiren a ocupar puestos de decisión.

Feliciano Valle

El diputado de Guasave manifestó su interés de ser el próximo presidente de la Mesa Directiva y ofreció buscar un equilibrio entre los grupos parlamentarios, hacer una adecuada conducción de las sesiones en forma equilibrada y un Congreso del Estado más productivo.

Dijo que ser un diputado que llegó por mayoría, joven y por segunda vez en el cargo, le da la experiencia y capacidad para llegar a ser un perfil idóneo, pero “veo en mis compañeros de partido capacidad, responsabilidad y experiencia y es mi aspiración personal y se está haciendo para lograrlo”.

Luis de la Rocha

La experiencia de 26 años lo avalan. Su intervención en políticas públicas, construir agenda y lograr acuerdos en la mesa, que lo convierten en una opción confiable. Expuso la necesidad de una agenda legislativa que beneficie al Poder Ejecutivo y a los sinaloenses. Destacó que su hoja de vida está limpia, honorable y de cara a la ciudadanía.

Reconoció en Félix Niebla y Valle Sandoval capacidad para tener la oportunidad, pero el PRI tendrá que tomar la decisión hacia dónde se quiere ir con la presidencia de la Mesa Directiva y el perfil de una persona que eleve la responsabilidad.

El coordinador

Ricardo Madrid Pérez, coordinador del grupo parlamentario del PRI

*Nació: 23 de enero de 1983 (edad 39 años).

*Educación: Licenciatura en Derecho, Escuela Libre de Derecho.

*Experiencia: Secretario particular del gobernador Quirino Ordaz Coppel.

Secretario de Desarrollo Social y secretario en la dirección de Fovissste.

Los aspirantes

Gloria Himelda Félix Niebla, Diputada local

*Nació: 13 de mayo de 1968 (edad 54 años).

*Educación: Licenciatura en Derecho UAS.

*Experiencia: Presidenta municipal de Mocorito, diputada federal, vicepresidenta de la Mesa Directiva en la Cámara de Diputados y delegada del PRI.

Feliciano Valle Sandoval, diputado local

*Nació: 29 de septiembre de 1988 (edad 33 años).

*Educación: Licenciatura en Derecho, Escuela Libre de Derecho.

*Experiencia: Director de Vialidad y Transportes del Gobierno del Estado.

Diputado local y coordinador administrativo.

Luis Javier de la Rocha Zazueta, diputado local

*Nació: 15 de septiembre de 1970 (edad 52 años).

*Educación: Licenciatura en Derecho, Tec de Monterrey.

*Experiencia: Director general en Segob, gerente de Servicios de Conagua y diversos cargos directivos en Banrural, SAT y docente en derecho.