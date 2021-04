Tribunal Electoral confirma candidaturas de alcaldes de Morena-PAS, coalición Va por Sinaloa y Movimiento Ciudadano en Sinaloa

Culiacán, Sianaloa.- Por mayoría de votos, el Tribunal Electoral de Sinaloa confirmó el acuerdo emitido por el Instituto Electoral del Estado de Sinaloa (IEES), mediante el cual se resolvió la procedencia del registro de las candidaturas de 15 presidencias municipales y sindicaturas en procuración y regidurías por el sistema de mayoría relativa, presentadas en candidatura común por los partidos Morena y Sinaloense (PAS), en el proceso electoral local 2020-2021.

En los diversos juicios ciudadanos se estimaron inoperantes, por una parte, los agravios, por no controvertir el acto impugnado por vicios propios, al estar encaminados a cuestionar que el IEES tenía la obligación de verificar que el registro de las candidaturas que realiza el partido político cumpla con la normativa interna o su convocatoria.

Por otra, se determinó improcedentes los señalamientos relacionados con el proceso de selección interna de Morena por ser extemporáneos, pues no impugnaron en su momento la designación de las candidaturas, acto que se materializó el 21 de marzo de 2021, para lo cual tenían el plazo de 4 días para presentar los diferentes juicios ciudadanos.

En los recursos de revisión acumulados, interpuestos por Movimiento Ciudadano (MC), el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y la Coalición “Va por Sinaloa”, los recurrentes expusieron, esencialmente, dos agravios: el primero en contra de la aprobación del registro de las candidaturas a las presidencias municipales de Mazatlán y Culiacán, postulados por el PAS, por ser contrario a los requisitos constitucionales y legales para participar por la figura de la relección, toda vez que se trata de un partido político distinto que no participó con el partido que los postuló en el proceso electoral pasado.

Respecto a ello, la mayoría de magistrados consideraron que no les asistía la razón a los partidos impugnantes, ya que los candidatos fueron postulados por Morena, partido político que los postuló en el proceso electoral 2017-2018. En ese sentido, si bien Morena y PAS decidieron asociarse a través de la figura de la candidatura común, resulta válido que un partido se sume en candidatura postulada por otro, lo que no puede entenderse como incumplimiento a la norma, toda vez que no existe una restricción expresa en el marco normativo que impida que otro partido, con el objetivo de apoyar al mismo candidato que pretende ser reelecto, lo postule a través de la candidatura común.

En cuanto al segundo agravio, los recurrentes señalaron una indebida utilización de la candidatura común celebrada por Morena y PASS en 15 de los 18 municipios del Estado, lo cual, a su juicio, excede del 25 por ciento de lo permitido para las candidaturas 2 comunes, por lo que argumentan que en realidad se trata de una coalición y, por ende, de un fraude a la ley al tratarse de una coalición disfrazada de candidatura común.

Para el Teesin, este agravio resultó infundado, en razón de que, atendiendo a las diferencias que existen entre las figuras de la coalición y la candidatura común, y de acuerdo a la legislación de nuestro estado, las candidaturas comunes no tienen una restricción establecida en un porcentaje, por lo que, tomando en cuenta el derecho con el que cuentan los partidos de asociación política, las candidaturas comunes en el estado de Sinaloa no se encuentran limitadas en algún porcentaje de postulaciones determinadas. En consecuencia, por mayoría de votos, se decidió confirmar el acuerdo impugnado.

Validan candidaturas de Morena-PAS a diputados locales

El Tribunal resolvió, por mayoría de votos, confirmar el acuerdo dictado por el IEES, a través del cual se aprobó el registro de las candidaturas a diputaciones de mayoría relativa presentadas en candidatura común por Morena y PAS, en el presente proceso electoral.

En los diversos juicios ciudadanos se controvertían actos y omisiones de diferentes autoridades del partido Morena relativos al proceso de selección interna que, a juicio de los ciudadanos, eran ilegales y generaban inequidad en la contienda electoral en marcha.

El Pleno del Tribunal determinó, por una parte, la improcedencia de diversos juicios por considerarlos extemporáneos, dado que el acto en el que se actualizó la oportunidad para cuestionar las irregularidades del proceso interno fue en la designación de las candidaturas, lo cual ocurrió el 21 de marzo de 2021, mientras que las demandas fueron presentadas el 03 y el 07 de abril, fuera del plazo de 4 días que establece la Ley de Medios para la presentación del juicio.

Confirman registros de 8 candidaturas a alcaldes de la coalición Va por Sinaloa

La mayoría de las magistraturas integrantes del Tribunal resolvieron confirmar el acuerdo de clave IEES/CG072/21, emitido por el IEES, mediante el cual declaró la procedencia del registro de candidaturas a la presidencia municipal, sindicaturas en procuración y regidurías de mayoría relativa, de El Fuerte, Ahome, Guasave, Salvador Alvarado, Badiraguato, Culiacán, Cosalá y Mazatlán por parte del PRI, PAN y PRD.

En relación con los juicios ciudadanos, en el proyecto de sentencia puesto a la consideración del Pleno del Tribunal, se propuso reencauzarlos a la Comisión de Justicia del PAN en virtud de que los agravios expuestos en las demandas controvertían actos del proceso de selección interna de ese partido.

Aprueban candidaturas de Movimiento Ciudadano a alcaldes, síndicos procuradores y regidores

En otro asunto, confirmaron, por unanimidad de votos, el acuerdo dictado por el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa (IEES), por medio del cual aprobó el registro de las candidaturas a la presidencia municipal, sindicaturas en procuración y regidurías por el sistema de mayoría relativa, así como de las listas municipales de regidurías de representación proporcional en los ayuntamientos de Sinaloa, presentadas por el partido Movimiento Ciudadano (MC).

En su escrito de demanda, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) expresó que le causaba agravio el registro de la planilla al ayuntamiento de Escuinapa, Sinaloa, encabezada por Hugo Enrique Moreno Guzmán, del partido político MC.

Consideraron que dicho registro se transgredió lo establecido en el artículo 173 de la Ley Electoral Local, en el que se establece que ningún ciudadano podrá participar simultáneamente en procesos de selección interna de candidatos a cargos de elección popular por diferentes partidos políticos, salvo que entre ellos medie convenio para participar en coalición, pues, a su juicio, Moreno Guzmán participó en el proceso interno del Partido Revolucionario Institucional y de Movimiento Ciudadano de manera simultánea.

El Pleno del Tribunal declaró infundado el agravio, pues de las pruebas no se advirtió que el citado ciudadano haya participado simultáneamente en los procesos de selección interna por esos partidos políticos, en razón de que si bien se registró como precandidato del PRI para la citada candidatura municipal, también presentó el 30 de enero de 2021 ante este partido su renuncia a dicha precandidatura y solicitó la cancelación de su pre registro