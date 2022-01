Truena Congreso del Estado contra Víctor Villalobos: rechazan precio base del maíz en Sinaloa

Sinaloa.- La Comisión de Asuntos Agropecuarios del Congreso de Sinaloa realizó este miércoles un llamado al presidente Andrés Manuel López Obrador y al secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, Víctor Villalobos Arámbula, para que frenen el anuncio del precio base por tonelada de maíz y que en este ciclo agrícola no se publiquen bases, porque no ha sido consultado el gobernador Rubén Rocha Moya, que "no está pintado" en estas decisiones.

El presidente de esta comisión, Serapio Vargas Ramírez, planteó al Gobierno federal que se le pida opinión a la administración de Rocha Moya, porque existe la pretensión de los sinaloenses de que el precio base del maíz sea no menor de 60 dólares y los 41 que buscan aplicar.

Consideró como prematuro y anticipado hacer el anuncio del precio base del maíz en enero, debido a que no existe un programa fuerte de comercialización y hay una enorme volatilidad de los mercados del Covid-19.

Dijo que no se publicaron bases para la temporada de maíz ciclo primavera-verano del Bajío, y nadie extraño y el mercado en automático la construye y se vendió todo el grano.

Explicó que hace unos días Segalmex realizó dos video-reuniones con los productores y los comercializadores de maíz, en el cual presentó un proyecto de bases para el país de 41 dólares y avisó la intención de que se iba a anunciar el próximo viernes 21 de enero en la ciudad de Obregón, Sonora, y posiblemente con la presencia de Villalobos Arámbula.

Es preocupante esta decisión, debido a que con el precio base a los industriales le da lo mismo comprar el maíz en la franja de Arkansas o en el país, pese al traslado de los granos.

La pandemia de Covid-19 impacta en el trasiego para llevar el maíz de Nebraska a los centros de consumo, y se miden a los productores del estado con el precio base del amarillo de Chicago y el no transgénico y blanco sinaloense, aunado a una menor oferta mundial de granos, agregó.

Sinaloa tiene un registro de 403 mil hectáreas de maíz amarillo y blanco y se espera una cosecha que no supera los 4.5 millones de toneladas, es decir, casi un 1.5 millones de toneladas menos que el ciclo anterior.

Con la baja oferta y a nivel mundial mucha demanda que lleva a la conclusión de que el precio del maíz debe superar o por ser igual del ciclo inmediato anterior.

Acusó a Arturo Puente, quien estuvo al frente de Aserca, sigue haciéndole daño a los sinaloenses, y que Segalmex que tiene a un asesor de nombre Juan Carlos Anaya, a quien "en los hechos es un testaferro de los industriales".