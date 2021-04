Truena el PT, acusa al PAS de apropiarse de Morena en Sinaloa

Sinaloa.- El Partido del Trabajo (PT) denunció el oportunismo del Partido Sinaloense (PAS), que ya se apropió de Morena en Sinaloa y de la Cuarta Transformación (4T) con líderes, que se dan baños de pureza, pero que en realidad, los sacaron del “basurero de la historia” para mantener sus espacios de poder en la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), acusó el aspirante a la alcaldía de Culiacán, Humberto Aramberry acompañado de candidatos a diputados locales.

El también dirigente de la zona centro del PT expresó que uno de los cuestionamientos hacia este instituto político es por qué no va en alianza en Sinaloa, si en el resto del país va junto con el partido guinda y simplemente se externa su desacuerdo en la alianza de Morena con el PAS.

Entre las propuestas que llevan a los ciudadanos es impulsar una reforma a la Ley Orgánica de la Universidad Autónoma de Sinaloa, que garanticen los estándares democráticos adecuados para el pleno desarrollo, ante las múltiples arbitrariedades de parte de quienes controlan a esta institución, y señalaron a Héctor Melesio Cuén Ojeda y el PAS.

Señaló que el PT es el partido que da continuidad a la Cuarta Transformación (4T) desde 2018 y una de las propuestas ha sido liberar a la UAS del cacicazgo de Cuén Ojeda, pero desgraciadamente por negociaciones facciosas que realizaron los morenistas terminaron dejando a esta propuesta y se aliaron al PAS para darle garantía a su futuro político.

“El PAS se quiere disfrazar de Morena y quiere representa al partido que tantas veces atacó en los curules, y ahora resulta que los pasistas son la Cuarta Transformación, cuando no lo son y el PT ha respaldado el proyecto desde hace 20 años, que no se den baños de pureza que no lo tienen”, dijo René Rubio, candidato al diputado por el distrito 17 local.

Por su parte, el candidato Santiago Vidrio, postulado por el distrito 13 comentó que como universitario se requiere abrir los espacios democráticos en la UAS y desde hace mucho tiempo se ha perdido la brújula y donde solamente hay una sola voz y no hay diversidad de ideas.

Salomé Soto, candidato por el distrito 12 y profesor de la Facultad Químico-Biológicas destacó que simpatizantes de la 4T ya se sumaron con los petistas, y ya bajaron las preferencias hacia Morena, por esa unión con el PAS por el oportunismo mostrado para obtener canonjías.

En el encuentro, participaron Luis Enrique Limón, candidato por el distrito 18 local; Dra. Verónica Ochoa por el 15 y Francisco de Sales Castro, distrito 19.