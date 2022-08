Truena el gobernador Rocha Moya contra el PAS por control de la UAS

Sinaloa.- El gobernador Rubén Rocha Moya en su conferencia Semanera hizo el llamado a que el Partido Sinaloense (PAS) deje tener control sobre la Universidad Autonóma de Sinaloa (UAS).

"Tengo la hipótesis que financieramente la universidad eroga recursos para financiamiento del PAS". Aseguro que existen evidencias documentales de que funcionarios de acto nivel son parte del PAS pero que eso siempre ha existido porque antes eran los de otros partidos, pero que debe haber trabajadores de todos los partidos y no uno solo.

"Lo que no es correcto es que un partido a través de sus estructuras fomente control, y en el PAS la inmensa mayoría de los directores de las escuelas son del PAS y si no, no, pueden ser, y fueron presidentes de un subcomité", detalló.

De acuerdo a Rocha Moya la mayoría de los directores dicen que no los nombró el rector y que lo hizo el presidente moral del PAS y eso es violentar a la autonomía de la universidad.

El mandatario estatal señaló que si el rector Jesús Madueña tiene amor propio para gobernar que saque a los directores y nombre a los de él.

Te recomendamos leer:

Recalcó que su gobierno va a apoyar a los estudiantes, profesores y jubilados pero le tienen que dar certeza que esos recursos no se van a ir al PAS.