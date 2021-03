'Truenan' comerciantes del Centro de Culiacán contra alcalde interino Miguel Ángel González

Sinaloa.- Este día les hablaron para que acudieran a una reunión al Ayuntamiento para tratar el tema de la vialidad de las calles del centro, estaba presente el alcalde Miguel Ángel González Cervantes, regidores de la Comisión de Salud, personal del Implan y de la Secretaría de Seguridad Pública y no les tenían una respuesta del pliego petitorio que les entregaron hace una semana, comentó Oscar Sánchez Beltrán, presidente de la Unión de Locatarios del Centro de Culiacán.

El alcalde les dijo que apenas había recibido el documento, lo cual consideran que fue una actitud dilatoria. “Nos tomó el pelo, solo nos dio largas”, lamentó Sánchez Beltrán.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Leer más: Jubilados del Stase exigen liberación de plazas para sus hijos en Sinaloa

Al saber que no les tenían respuesta mejor optaron por levantarse de la mesa y se retiraron no sin antes dejarle un extrañamiento por el hecho de que no haya atendido con prontitud y que vengan a darles la misma respuesta técnica que le han dado durante meses.

El alcalde es un apagafuegos para la coyuntura electoral, trae la misma política que Jesús Estrada Ferreiro y no vamos a dialogar, solamente están jugando con nosotros y ganando tiempo”, comentó .

Leer más: Invita el Banco de Alimentos de Culiacán a un día para compartir

En el pliego petitorio los locatarios están solicitando el retiro de todos los maceteros de las calles porque causan perjuicios y ni pueden caminar los peatones. Solicitan el retiro de concreto que está entre las calles Zaragoza y Morelos y el retorno del 50 por ciento de los camiones por la calle Ángel Flores.

Reunión de locatarios con alcalde interino de Culiacán | Foto: Cortesía

En ninguna ciudad del país, ni en las que se tienen más contagios que Culiacán se han cerrado calles, explicó el líder de los locatarios.