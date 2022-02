Truenan diputados de Sinaloa contra Cuén Ojeda: "No acepta reunirse y no da respuestas sobre plazas"

Culiacán, Sinaloa.- El secretario de Salud de Sinaloa, Héctor Melesio Cuen Ojeda fue acusado de no aceptar la invitación a reunirse con los diputados y no incorporarlos a una comisión de trabajo para dar seguimiento al proceso de entrega de las plazas y tener un diálogo directo, ante denuncias de trabajadores de que no están cumpliendo con transparencia y legalidad, denunciaron los integrantes de la Comisión de Salud y Asistencia Social del Congreso del Estado de Sinaloa, quienes sentenciaron que no quieren llegar a tomar la medida de ordenar su comparecencia.

Ambrocio Chávez Chávez, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación; Verónica Bátiz Acosta, presidenta de la Comisión de Planeación y Desarrollo; Pedro Lobo y Adolfo Beltrán, secretario y vocal de la Comisión de Salud y Asistencia Social, denunciaron el desdén de Cuen Ojeda a esta legislatura e informaron que este viernes 25 de febrero van a formalizar en documento la petición al funcionario estatal, como acuerdo de la comisión, espera una respuesta formal de Cuen Ojeda y de sus funcionarios que "nada se han acercado ni siquiera para los protocolos del Carnaval (Mazatlán)".

Señalaron que la presidenta de la Comisión de Salud, Viridiana Camacho Millán, quien no estuvo presente durante su protesta, agregaron que tampoco se ha acercado a tratar ningún tema.

Chávez Chávez hizo pública su decisión de sumarse a la inconformidad que existe entre los integrantes de este órgano legislativo, quien externó su demanda de ser incluido que está haciendo la lista de asignación de las plazas y determinar qué criterios aplican, siempre vigilando el respeto la antigüedad, preparación, trayectoria laboral y sus derechos laborales.

Reveló que por diferentes vías fueron enterados de que algunos trabajadores que aparecen en algunas listas publicadas, no reúnen los requisitos y otros que los recorriendo en la prelación de la lista o fueron eliminados.

Planteó que los diputados tienen derecho de dar seguimiento a las leyes y a los reglamentos que se aprueban en el Poder Legislativo, y en este caso, hubo un presupuesto que se autorizó en diciembre en materia de salud.

Beltrán Corrales explicó que los legisladores están interesados en conocer cómo se está haciendo el proceso de entrega de plazas, si es conforme a la ley, y como fueron pocos los que pueden obtener el beneficio en proporción al número de trabajadores y el monto del presupuesto, es necesario que se haga transparente y existe una certeza en este proceso.

"Queremos que el secretario de Salud nos escuche y nos tome en cuenta como comisión (legislativa)", ratificó el diputado sin partido.

Pedro Villegas Lobo mencionó que con anterioridad se había solicitado participar en las mesas de trabajo, pero ya suman dos veces que no da respuesta Cuén Ojeda, y como parte de la 63 legislatura "nunca me había tocado que un secretario de estado tardara tanto en atender a una comisión, y el doctor Encinas estaba al pendiente a las horas y nos decía venganse a la tarde o al siguiente, pero este secretario no da ninguna respuesta".

Entre los temas pendientes que están por tratar con Cuen Ojeda se enumera la solicitud de recategorización de los trabajadores sociales de la Secretaría de Salud, que por años no han obtenido este beneficio de cambiar sus claves para mejorar sus ingresos.