Truenan diputados en contra de Emma Guadalupe Rivera; quieren que se vaya de la ASE

Sinaloa.- Un grupo de diputados de Morena, PAS y sin partido del Congreso de Sinaloa se pronunciaron de que la titular de la Auditoría Superior del Estado, Emma Guadalupe Félix Rivera, ya no permanezca más en el cargo. Destacaron que se está llegando al consenso en la Junta de Coordinación Política (Jucopo), de acelerar la salida por falta de resultados y solamente responder a intereses ajenos de los sinaloenses y burlarse de los cuestionamientos del Poder Legislativo.

Los legisladores Gene René Bojórquez Ruiz, presidente de la Mesa Directiva; Cecilia Covarrubias González, presidenta de la Comisión de Transparencia, Anticorrupción y Participación Ciudadana; el diputado sin partido, Adolfo Beltrán Corrales y Marco Antonio Zazueta Zazueta, secretario de la Comisión de Fiscalización, coincidieron en la urgencia de realizar el cambio y llevar este asunto al Pleno.

Reconocieron que a Félix Rivera le faltan dos años para concluir con su periodo a cargo de la ASE, y que se puede convertir en un lastre en los objetivos de la 64 legislatura y de los nuevos tiempos políticos que vive el estado.

Covarrubias González que se le solicitó a la titular de la ASE realizar las auditorías a los dos fideicomisos de la Sección 53 del SNTE y se negaron para no darle respuesta a las peticiones.

Leer más: Diputados celebran publicación de la Ley Estatal de Archivos; aseguran que se combatirá la corrupción

Por su parte, Beltrán Corrales señaló que la actitud de la auditora estatal no ayuda mucho, y no reconoce que la facultad de revisar y ordenar las auditorías es del Congreso del Estado, que es importante hacer público, puntualizó, que no existe un trabajo de la ASE que se le pueda dar seguimiento a los resultados.

La opinión de los diputados se centra en la salida de Félix Rivera es que no hay trabajo suficiente en su gestión, y es el motivo para solicitar su remoción de este órgano de fiscalización, que actualmente, la ASE no le sirve al Congreso ni a los ciudadanos.

En tanto, Bojórquez Ruiz se quejó de las excusas de Félix Rivera para no ejecutar las auditorías, como que no tiene dinero y gente, que se ha convertido en un no hacia las peticiones que se le hacen desde la Comisión de Fiscalización.

Leer más: Congreso de Sinaloa podría llevar juicio político contra alcalde de Culiacán

A esto añadió, que la Fiscalía General del Estado también externó que está cansada de no contar con elementos para poder vincular a un proceso penal a ningún servidor público, bajo el argumento de que no termina la ASE los procedimientos administrativos, que da un resultado nulo.