Turistas de Bogotá, Colombia sufrieron un accidente en Sinaloa y necesitan atención médica y diversos apoyos

Culiacán, Sinaloa.- Con gran preocupación Lina María se mira la mano derecha, de la cual le amputaron los pulposos “yemas” de los dedos, en algunos dedos aún tiene fracturas, pero lo que más le preocupa es que le dejaron una especie de aguja salida del dedo pulgar de la mano derecha la cual con cualquier descuido o percance se la puede enterrar y con ello caerle una infección o gangrena. A ella también le dejaron en la mano una especie de jeringa abierta por la cual le podría entrar líquido o sustancia y provocarle una infección por fortuna se la cerraron en el ISSSTE pero allí le recomendaron que en el hospital que la atendieron, que fue el General de Culiacán le arreglen todos los problemas que ponen en riesgo su mano. El luchador Salomón Monárrez, califica como una negligencia que pone en riesgo la mano de Lina María el cómo le dejaron la aguja del dedo pulgar. Por esta razón llama al gobernador Rubén Rocha Moya y al secretario de Salud Héctor Melesio Cuén Ojeda para que le brinden la atención correspondiente. Su hermana Laura también requiere de una atención especializada.

Fue el pasado 17 de diciembre cuando Lina María de 23 años, su hija María Victoria de 18 meses y su esposo, así como su hermana Laura y su esposo y una amiga llamada Gina Lizeth de 28 años de edad, todos originarios de Bogotá, Colombia sufrieron un accidente automovilístico en el kilómetro 113 de la carretera Mazatlán- Culiacán. Ellos llegaron como turistas a la Ciudad de México y de allí se trasladaron a Mazatlán para conocer las playas porque les dijeron que estaban muy bonitas y de allí decidieron viajar a Culiacán y disfrutar de su gastronomía.

De acuerdo a Lina María todo marchaba muy bien cuando en la carretera se encontraron con una camioneta que iba a exceso de velocidad, la cual hizo que el conductor perdiera el control de la unidad y se impactaron contra la guarnición. En el lugar falleció Gina Lizeth de 28 años, su cadáver se encuentra en Mazatlán por lo que piden el apoyo de la fiscal general de Sinaloa Sara Bruña Quiñonez Estrada para poder repatriarlo. La familia de esta joven no puede venir a México por falta de recursos económicos. También se le solicita que los apoye con los trámites de los seguros de la autopista y de la unidad en la que viajaba la cual era rentada.

Tras el percance cuatro de los miembros de esta familia permanecieron hospitalizados, Lina María sufrió diversos daños en su mano derecha, su hija de 18 meses sufrió la fractura de un brazo y una pierna, Laura fue intervenida por fractura de clavícula, además sufrió daño en el cráneo y un oído por lo que requiere atención hospitalizada. El dinero que ellos trían se les fue en gastos médicos y los medicamentos y no los quería dar de alta en el hospital hasta que pagaran la cuenta.

Para que pudieran salir del nosocomio, los apoyó el luchador social Salomón Monárrez Meraz, quien al saber que no tenían a donde ir los alojó en su casa.

Lo primordial en estos momentos es que ellos reciban apoyo de la ciudadanía para el pago de medicamentos y alimentación y de las autoridades para que a Lina María le realicen las intervenciones necesarias y que no tenga la aguja expuesta, ni la “jeringa” expuesta y con ello no ponga en riesgo su mano. También urge que Laura sea atendida de forma especializada del cráneo y oído izquierdo además de que ella por la lesión que sufrida en la cabeza no puede subirse en un avión dentro de tres o cuatro semanas.

Salomón Monarrez hace el llamado a la titular de la Secretaría de la Mujer Tere Guerra Ochoa para que gestioné ante las autoridades correspondiente el apoyo que requieren las integrantes de esta familia y para que manden el cuerpo de Lizeth a Bogotá.