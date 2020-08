Turistas no cumplen al 100% las medidas sanitarias: Secretario de Turismo de Sinaloa

Sinaloa.- En los transportes turísticos es en donde se está teniendo conflicto para el cumplimiento de los protocolos sanitarios implementados para la reactivación del sector, ya que además de que los usuarios se niegan a usar cubrebocas como está estipulado, no respetan la sana distancia, lamentó Óscar Pérez Barros, secretario de turismo en Sinaloa.

Detalló que es en especial en el caso de Mazatlán donde la problemática se da en las Aurigas y transportes urbanos, por lo que se intensificó el trabajo en conjunto con la dirección de vialidad de todo el estado, levantado las unidades para que no trabajar tres días hasta que acaten los protocolos para avanzar de la manera indicada.

¡Ya estás suscrito a las alertas de noticias! Ahora puedes configurar las notificaciones desde la campana

El operador hace lo propio, el problema es el pasaje que no hace lo propio, hay algunos casos que se suben con cubrebocas y cuando están arriba se los quitan, son detalles que se tienen que ir trabajando, reiteró.

Hoteles y restaurantes

En cuanto a los hoteles y restaurantes, Pérez Barros aseguró que no hay conflictos, mismos que cuentan con un repunte de visitas, pero están acatando las medidas al pie de la letra para evitar un incremento de contagios que complique la operación turística.

Hoteles y restaurantes cuentan con repunte de visitas | El Debate

Recordó que fue desde antes que se anunciara la reapertura del sector que se inició con la capacitación en cuanto a los protocolos a seguir en todos los destinos turísticos del estado, esto con el fin de estar preparados con los cambios a implementar.

Agregó que si bien se sabía que se implementarían cambios fue grande el avance con el que se contaba al decretarse una fecha.

El sector turístico fue muy receptivo, muy consciente y muy responsable y ha acatado los protocolos y capacitaciones de manera virtual, se implementó y se autoevaluó

Expresó, esto pues hasta la fecha mediante el Concejo Nacional de Viajes y Turismo se cuenta con 9 distintivos, en donde destacan los de centros de hospedaje, restaurantes, transportes, operadores turísticos, campos de golf, centros de convenciones, y hasta para los vendedores ambulantes de playa.

Última noticias locales en los siguientes enlaces:

Noticias Culiacán, Noticias Sinaloa

Movilidad

Además, explicó que cuando se decidió abrir el turismo del estado según los datos con los que se contaba, la expectativa arrojaba que la movilidad iba a ser muy importante, lo que está sucediendo actualmente principalmente en el principal destino que es Mazatlán.

“El turista está cumpliendo, pero no al 100 por ciento, es ahí donde se hace un llamado a la sociedad a tomar conciencia, porque si no tomamos conciencia vamos a tener un repunte y vamos a tener que tomar medidas más drásticas, mas restrictivas y el turismo se puede ver afectado”, indicó, ya que a su parecer la responsabilidad recae en todas las partes y no solamente de gobierno.

Te puede interesar:

Puntos turísticos que embellecen Salvador Alvarado

Pueblo Mágico de Mocorito se ha convertido en un gran destino turístico

Conoce la de Bahía de Topolobampo en Sinaloa, hogar del querido delfín "El Pechocho"