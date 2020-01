UAS, a la espera de ministración federal para cumplir con pago de la quincena

Culiacán, Sinaloa.- Los recursos correspondientes a la ministración del presupuesto federal ordinario de este mes aún no han llegado a la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) lo que impedirá pagar el día 14 la primera quincena del año, anunció el Rector de la Casa Rosalina, doctor Juan Eulogio Guerra Liera, al encabezar Reunión Informativa con consejeros universitarios y técnicos de la institución.

El Rector pidió a la comunidad universitaria estar atentos ya que de llegar los recursos este día, mañana se estaría anunciando cuándo y a qué hora se haría el pago a los trabajadores y el respectivo depósito en sus cuentas.

“El día de mañana (martes) nos toca pagar la quincena y hasta el día de hoy no hemos recibido el recurso ordinario (…) aunque llegara ahorita, que no ha llegado, no podremos pagar mañana la quincena”, expresó Guerra Liera al explicar que para que lleguen los recursos ordinarios del presupuesto a la UAS se firma un convenio donde se establece y queda claro el monto que entregará tanto el Gobierno Federal como el estatal, dicho convenio llegó el 9 de enero y se envió con las firmas correspondientes el 10 de enero.

“Hasta hoy no hay una señal de que llegue el recurso, hoy ya es tarde para que llegue, me refiero a todos los movimientos que hay que hacer para garantizar la quincena, y dependiendo de esto el día de mañana daremos el anuncio en el Consejo Universitario que no se pagará la quincena y que estaremos en espera de que llegue el recurso ordinario, una vez que este se radique inmediatamente daremos a conocer el día y hora del pago de esta quincena”, manifestó.

El dirigente universitario continúa en la Jornada Informativa y en esta ocasión se reunió con consejeros universitarios y técnicos en el Teatro Auditorio de la Torre Académica, a quienes les detalló la situación que se avecina no solo para la UAS, sino para todas las universidades públicas estatales y que consiste en la presión que hay para que renuncien a prestaciones contenidas en el Contrato Colectivo de Trabajo y presión por modificar la Ley Orgánica.

UAS, a la espera de ministración federal para cumplir con pago de la quincena/ Cortesía

“Ya nos señalaron que tenemos prestaciones por encima de la ley, que somos trabajadores de excepción y que el Gobierno Federal no nos dará no sólo el presupuesto extraordinario sino que hay el riesgo, como en Michoacán que ya lo cumplieron, de no radicar el presupuesto ordinario, cuál es el ordinario? El que nos permite cobrar las quincenas a cada uno de nosotros”

“Creo que necesitamos primeramente garantizar a los académicos, administrativos y a nuestros compañeros jubilados lo que es la relación y estabilidad laboral, eso es, el Rector no tomará ninguna decisión a espaldas de la comunidad, ni el Sindicato, ni su servidor estamos en la idea de firmar acuerdos en lo oscurito para quitarnos prestaciones, pero sí necesitamos socializar este tema, necesitamos ser muy autocríticos y priorizar lo principal y lo principal es para activos sus prestaciones y relación y estabilidad laboral, qué tengo que hacer yo para mantener mi salario para que el Gobierno Federal vea con buenos ojos a la Universidad y que reciba yo mis prestaciones”, planteó.

Guerra Liera pidió ser autocríticos y revisar el régimen de prestaciones, “poner en un colorímetro desde blanco hasta rojo intenso cuáles prestaciones son más sentidas para la clase trabajadora y cuáles susceptibles de dejar” y tener “autoridad moral” para sustentar las prestaciones donde una de las más señaladas es la jubilación dinámica, de ahí la necesidad de buscar cómo dar viabilidad a la institución y seguir apoyando al personal jubilado sin descuidar a los trabajadores activos.

Esta plática con los consejeros universitarios y consejeros técnicos es para interiorizarnos en esta situación, es para que podamos ir abriendo los foros, ya los líderes sindicales están en reuniones con las escuelas, queremos llegar a una reunión amplia con los jubilados, hay quienes dicen el Rector les quiere quitar la jubilación dinámica, no, si no la quiere quitar el Presidente, menos el Rector”

Guerra Liera agregó que hoy se ve de manera inédita cómo se condicionan algunos aspectos a las universidades, y no considera que sea una decisión del Presidente de la República pero sí ha sido una decisión de funcionarios intermedios.

“Necesitamos mantener esta institución, yo sé que con la unidad, con la decisión de los universitarios como lo hemos hecho hasta hoy la Universidad seguirá vigente, necesitamos autocríticamente asumir y ofrendar algunos aspectos, ser inteligentes a pesar de que hay voces de que dicen que el Rector quiere entregar a la Universidad (…) que hay que luchar por reivindicar nuestro salario y prestaciones sí, pero también no hay que llevar al matadero a nuestros compañeros trabajadores (…) así que es el llamado que nos mantengamos juntos, que con inteligencia tengamos un mecanismo que nos permita garantizar la vialidad a esta institución”, insistió.

De igual forma reiteró que los recursos para pagar esta quincena no han llegado y tampoco se cuenta con un ahorro que permita hacerlo.

Por último enfatizó que los universitarios sabrán buscar las salidas que les permitan mantenerse unidos, juntos y viables.