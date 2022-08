“UAS, arena política de Rubén Rocha y Héctor Melesio Cuen”: Analistas

Sinaloa.- El conflicto político entre el gobernador Rubén Rocha Moya y el líder del Partido Sinaloense, Héctor Melesio Cuen Ojeda, está tomando como arena la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), coincidieron en señalar analistas políticos y columnistas de EL DEBATE.

Análisis

Para el analista político Oswaldo Villaseñor Pacheco, las declaraciones del gobernador de Sinaloa no son ninguna sorpresa, puesto que las hipótesis que expuso sobre el financiamiento del PAS a costillas de la UAS y el robo de la autonomía de la institución universitaria es un tema viejo que ya estuvo en mesa de debate en el 2018, cuando Cuen y Rocha fueron rivales políticos por la senaduría. Sin embargo, el tema había quedado en el olvido cuando ambos se aliaron en el 2021, por lo que ahora solamente se recuerda a la opinión pública.

En el mismo sentido, Aarón Sánchez, columnista de EL DEBATE, dijo que el conflicto que ambos personajes exponen no conviene a ninguno de los dos, puesto que, tanto el gobernador como Cuen Ojeda tienen intereses creados en la universidad, por lo que exhortó a ambos a ponerse a trabajar en lo que les corresponde y dejar de perder el tiempo en lo que pareciera más un conflicto personal que algo político.

Finalmente, los columnistas Ana Luz Ruelas y Miguel Ángel Vicente Rentería coincidieron en señalar que cualquier funcionario de la UAS tiene derecho a militar en el partido que quiera, sin embargo, la UAS debería dar seguimiento al desempeño de sus funcionarios y faltaría ver qué seguimiento da el gobernador Rocha Moya con la información que tiene.

- Arena política

Oswaldo Villaseñor

Analista político

“No creo que haya sorpresas ni sorprendidos, ni que el gobernador haya descubierto América, pero el conflicto lo están trasladando a la UAS”

Oswaldo Villaseñor, analista político.

Tanto el gobernador Rubén Rocha Moya como Héctor Melesio Cuen conocen la UAS, pero también ambos tienen intereses creados dentro de la universidad, por lo tanto, los intereses son variados; por eso, con la mano en la cintura, cuando el gobernador Rocha ayer exponía sus hipótesis sobre la UAS y el PAS, no es de extrañarse la respuesta inmediata que le dio Cuen al advertirle que debería dar a conocer cuántos funcionarios de su gabinete cobran como ‘aviadores’ de la UAS, expuso Oswaldo Villaseñor.

Arena política

En este sentido, el analista político dijo que el conflicto entre ambos lo están trasladando al interior de la UAS, donde evidentemente, agregó, tiene que ver con el posicionamiento que debe tener cada uno de cara al proceso electoral del 2024. “Entonces, mientras ese tiempo llega, la arena política es la UAS”.

- Conflicto

Aarón Sánchez

Columnista de EL DEBATE

“Lamentablemente, están perdiendo su tiempo en un conflicto que más parece personal, cuando ambos tienen mayores responsabilidades”

Aarón Sánchez, columnista de EL DEBATE.

Para el columnista de EL DEBATE Aarón Sánchez, el conflicto entre el gobernador Rubén Rocha y Héctor Melesio Cuen no beneficia a ninguno de los dos, pues ambos están estrechamente vinculados con la UAS y esto no es otra cosa más que trasladar a la opinión pública conflictos que traen desde muchos años atrás.

Cortina de humo

“De continuar con esta disputa, ambos van a salir perdiendo. Al final de cuentas, la sociedad está viendo esto como una especie de cortina de humo para que nadie se dé cuenta de los grandes problemas que tiene la entidad en todos sus ámbitos”, agregó.

Dijo que sería fácil mencionar a los personajes que combinan su actividad entre algún partido político y la UAS, puesto que son personajes muy conocidos y no se requiere ninguna investigación exhaustiva para ello; más bien, dijo, pareciera que se está desviando la atención de temas que realmente interesan a la sociedad.

- Cinismo

Ana Luz Ruelas

Columnista de EL DEBATE

“El malestar del gobernador es porque no tiene a la UAS de su lado sirviéndole a él, esa es la lectura que deja, que mientras le sirvió a su candidatura está bien”

Ana Luz Ruelas, columnista de EL DEBATE.

“Ese sinceramiento del gobernador se está haciendo costumbre en él, pero no deja de ser una cosa asombrosa y tiene un dejo de cinismo muy grande, porque el PAS ha sido su aliado, y el gobernador conoce perfectamente la UAS, él mismo lo dice”, expuso Ana Luz Ruelas.

Arrepentimiento

La columnista de EL DEBATE agregó que el gobernador Rocha Moya no conoce a la UAS de ahorita, sino desde que fue rector en los 90 y cómo ha transitado hasta la última década en que se asentó un partido político liderado por Melesio Cuen en la universidad, por lo que deberíamos preguntarnos es, dijo, ¿qué va a hacer el gobernador a partir de lo que conoce y que lo expone con el arrepentimiento de haberse aliado con el PAS? “Ese arrepentimiento repentino del gobernador no es por lo que está pasando en la UAS, sino porque le están socavando su poder político en Morena, de ahí le viene esa preocupación, no es la educación superior”, agregó.

- Revancha

Miguel Ángel Vicente

Columnista de EL DEBATE

“El gobernador Rubén Rocha Moya no debe hacer uso del aparato de gobierno para revanchismos políticos, pero lo está haciendo”

Miguel Ángel Vicente, columnista de EL DEBATE.

“El gobernador Rubén Rocha Moya recae en una contradicción narrativa: reconoce públicamente, una vez más, un error cometido. Si reconoce o tiene la sospecha que recursos del PAS venían de la UAS, no tenía por qué haber hecho una alianza política con ellos”, expresó Miguel Ángel Vicente Rentería.

Conveniencia

El columnista de EL DEBATE explicó que la lectura que deja el actuar de Rubén Rocha Moya es que: mientras alguien esté bien con el gobernador, las sospechas de delitos no son perseguidas; pero si estás mal con él, sí.

Te recomendamos leer:

Dijo que el gobernador debe respetar la autonomía de la UAS, puesto que toda esta situación es un claro revanchismo político, “donde el gobernador Rocha Moya quiere tener a la universidad de rehén político para atacar a su adversario político. Los tiempos de la persecución política parece que han vuelto con su gobierno”.