UAS crea respiradores para pacientes con Covid-19

Sinaloa.- La Universidad Autónoma de Sinaloa, a través del Parque de Innovación Tecnológica, ha logrado desarrollar un prototipo de respirador de emergencia que comenzará a distribuir en los hospitales de Sinaloa en una semana más.

Esto se estableció como prioridad para los investigadores universitarios ante el déficit de ventiladores en el estado y en el país en medio de la contingencia sanitaria por la pandemia de COVID-19.

De acuerdo con la Secretaría de Salud, se requiere un total de 450 ventiladores con urgencia para distribuirlos en los diferentes hospitales de la entidad. En total, tanto en instituciones públicas como privadas se cuenta con 306 ventiladores, de los cuales 86 están en hospitales privados. En contraste, el Hospital COVID-19 cuenta con 75; y hospitales de la Secretaría de Salud tienen 70.

Investigación y desarrollo

Edson Astorga, ingeniero en Procesos Industriales y encargado de la parte mecánica del proyecto de elaboración de respiradores, comentó a EL DEBATE que a partir del 23 de marzo la institución los convocó a desarrollar el dispositivo.

Debido a esto, comenzaron las etapas de investigación y desarrollo, de donde se derivaron las líneas de diseño de la estructura, la programación y la investigación de los parámetros que había que estar modulando para adaptar el dispositivo a las necesidades y fisiologías diferentes de los pacientes.

Gerardo Alapizco

Lugar: Culiacán, Sinaloa.

Profesión: médico Internista

Trayectoria: director de la Facultad de Medicina de la UAS, Médico especialista en medicina interna y responsable del Consejo de Salud de la Casa Rosalina. Foto: Cristina Félix / El Debate

Explicó que esto es necesario, ya que se requiere presión y volumen de aire diferente de acuerdo con las características físicas del individuo para no lastimar al paciente de ninguna manera.

Después de cinco semanas de este proceso de investigación, se generaron dos prototipos que fueron probados con médicos de la Facultad de Medicina, y se obtuvo este en el que vemos unas pinzas que sujetan el ventilador, que suplirían las manos del médico.

José Ramón López

Lugar: Culiacán, Sinaloa

Profesión: director del Parque de Innovación Tecnológica de la UAS

Trayectoria: miembro del Sistema Sinaloense de Investigadores y Tecnólogos. Líder del Nodo Binacional de Innovación Noroeste. Foto: Cristina Félix / El Debate

Cuenta con parámetros estáticos, como cantidad de respiraciones por minuto y del aire que se desplaza: «Intentamos aproximarnos a los ventiladores médicos profesionales, que cuestan muchísimo dinero, con la tecnología que poseemos y materiales de los que disponemos a nuestro alcance», afirmó Edson Astorga.

Dispositivos de respiradores

Gerardo Alapizco, director de la Facultad de Medicina, detalló que este dispositivo es un respirador de presión positiva de emergencia, y aseguró que ha sido trabajado y probado en el Centro de Simulación de la Facultad de Medicina de la UAS, y presentó a este medio el funcionamiento del mismo en el Parque de Innovación Tecnológica de la UAS.

Equipo para elaborar insumos. Foto: Cristina Félix / El Debate

Añadió que en esta encomienda han contado con todo el apoyo del rector Juan Eulogio Guerra Liera, quien les ha dado instrucciones precisas de continuar con la elaboración de estos dispositivos.

Además, dijo que la cavidad oral donde va la cánula endotraqueal se coloca en el orificio donde está la laringe, se introduce la cánula, y se va hacia la tráquea.

Este dispositivo se aloja en la tráquea, y cuando se comprueba que verdaderamente está ahí, con el reservorio se insufla o presiona la máscara, y se le da una presión muy suave, así se puede observar que los pulmones se están ventilando.

Prototipo del respirador artificial de la UAS. Foto: Cristina Félix / El Debate

Respiradores en pacientes con COVID-19

Gerardo Alapizco hizo hincapié en que, en los hospitales, ante la carencia de ventiladores, quien hace la función de ventilación manual suele ser un médico interno o residente hasta por seis u ocho horas, lo que a veces ocasiona un desmayo por el esfuerzo del médico ante la falta de un ventilador: «La UAS, como siempre, con su misión social ha creado este dispositivo en la idea de que ante la pandemia de COVID-19 se utilice un médico que puede ser útil en otra actividad», afirmó.

El especialista se refirió a que en las últimas semanas, a raíz de varias autopsias en países europeos a pacientes con COVID-19, fue detectado que la causa de la muerte era por una trombosis o cúmulo de coágulos que obstruían un vaso, arteria o vena, lo que causaba la muerte, y a raíz de esto empezaron a implementar el uso de anticoagulantes como tratamiento, y se observó la mejoría de los pacientes.

Equipo de investigadores y médicos creadores del respirador. Foto: Cristina Félix / El Debate

Sin embargo, aclaró que esto no está demostrado al cien por ciento. Explicó que el manejo de un paciente con COVID-19 es escalonado: cuando tienen síntomas leves, el manejo es totalmente diferente al de síntomas moderados o graves. «Van a requerir ventiladores, y el hecho de darles anticoagulantes no quiere decir que no los vayan a requerir. Estos pacientes sufren de tromboembolias pulmonares, y van a requerir oxigenarse, además que con esta enfermedad los pulmones se vuelven más rígidos y menos elásticos, por lo tanto, el único soporte que les puede dar oxígeno es un ventilador», afirmó el Dr. Alapizco.

Diferencia entre la vida y la muerte

El director del Parque de Innovación Tecnológica de la UAS, José Ramón López Arellano, comentó que hace unas semanas el primer prototipo se probó en la Facultad de Medicina, y a raíz de observaciones se incorporaron modificaciones en cuanto a la limpieza. Dijo que este ya es desmontable para que la parte electrónica esté protegida y no se infecte con el virus, y la parte mecánica pueda ser desinfectada y reutilizada.

Agregó que por medio del Dr. Felipe Guerrero, quien empezó a trabajar en el dispositivo, y a través de convenios que ha firmado la UAS con universidades españolas construyeron puentes para elaborar este diseño, y se adaptó a los materiales disponibles en México, ya que actualmente los insumos y el material electrónico están escasos a nivel mundial, por lo cual se le hicieron modificaciones al instrumento: «Ya validado en conjunto con los doctores se piensa realizar entre 20-25 dispositivos a la semana», afirmó López Arellano.

Además, dijo que por instrucciones del rector todas las instalaciones de la Universidad se han ido modificando con motivo de la contingencia. Los mismos laboratorios del Parque se han ido transformando, y harán una línea de producción con personal para cumplir con el propósito semanal de los respiradores.

Producción de caretas de protección para hospitales. Foto: Cristina Félix / El Debate

El Dr. Alapizco añadió que un dispositivo como el que se está desarrollando en el Parque de Innovación Tecnológica tiene un costo medio de veinte mil pesos para su producción, y los ventiladores médicos que hay en los hospitales cuestan actualmente entre un millón 800 mil pesos y 2 millones de pesos.

El director de la Facultad de Medicina dijo que la UAS hizo una gestión para obtener cinco ventiladores para el Cidocs (Centro de Investigación y Docencia en Ciencias de la Salud) y el Hospital Civil, y así poder contribuir en esta pandemia: «El COVID-19 afecta a las vías respiratorias, y nuestros pacientes van a requerir un ventilador. Contar con este dispositivo puede significar la diferencia entre la vida y la muerte. A las instituciones y hospitales le será de un beneficio enorme», enfatizó.

Funcionamiento del dispositivo

Gabriel Zúñiga, maestro en Ciencias Electrónicas y encargado del diseño, explicó el funcionamiento del dispositivo: a partir de que se enciende, se mantiene conectado el balón resucitador al paciente, y se puede sacar y volver a ajustar. Se hacen unos ejercicios de calibración antes de su uso, ya que cuenta con un sensor de presión del circuito respiratorio para protección del paciente.

Explicó que, antes de encenderlo, el médico puede determinar los parámetros iniciales de la máquina, tales como la relación de inspiración y expiración; también la frecuencia respiratoria y el volumen tidal; es decir, la cantidad de aire en mililitros que se va a suministrar a los pulmones de la persona, así como la presión máxima que se puede ejercer para no lastimar al paciente. Ya seleccionado en el panel de configuración, el sistema comienza su ciclo, y después de cierto tiempo se observan los parámetros en la pantalla.

Gabriel Zúñiga informó que se capacitará en el uso y en el manejo del dispositivo a los médicos. Por ejemplo, cuando haya una alerta de alta presión, el dispositivo se detendrá y sonará una alarma que permitirá al médico encargado revisar que todo se encuentre en funcionamiento.

Felipe Guerrero, coordinador de esta iniciativa, añadió que si bien esta es la primera aproximación a este tipo de dispositivos, la idea es seguir investigando para mejorarlos: «Este es un dispositivo de emergencia, y seguiremos en investigación para que siga evolucionando y sea un ventilador profesional».

Dijo que para esto también se está participando en una convocatoria del Consejo de Ciencia y Tecnología Conacyt, para que la Universidad pueda dar un servicio más eficiente y accesible.

Acciones institucionales ante COVID-19

Gerardo Alapizco, director de la Facultad de Medicina, dijo que la UAS, como institución, ante esta pandemia ha tratado de contribuir con diversas acciones con las que pueda beneficiar ,a la sociedad en su conjunto, y subrayó que no se han detenido por falta de recursos, a pesar de que en estos momentos no se tiene la solvencia necesaria.

En resumen, la UAS ha hecho una distribución oportuna de más de 20 mil litros de gel. Explicó que el gel de la UAS está certificado y ha sido revisado por la Coepriss. Dijo que en un esfuerzo conjunto de la Facultad de Química se ha utilizado alcohol al 96 por ciento, que prácticamente está arriba de los estándares normales, que son del 74 por ciento.

Asimismo, expresó que en el mercado algunos no tienen ni el 30 o el 40 por ciento de alcohol. También hizo referencia al encarecimiento de los insumos ante la contingencia, ya que cuando comenzaron a producir el gel, comprar un litro de alcohol tenía un costo de 22 pesos, y actualmente está en casi 130 pesos. También han impartido más de cuarenta cursos en los que se ha capacitado a más de 800 especialistas para medidas ante la pandemia y ha ofrecido sus instalaciones en todas sus zonas en caso de ser necesarias.

Importancia de los respiradores

A decir del Dr. Gerardo Alapizco, director de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Sinaloa y médico internista, ante el COVID-19 no existen los respiradores suficientes en hospitales de la entidad.

Dijo que a él, como médico del IMSS, recibir este respirador de emergencia puede ayudar muchísimo, ya que tiene un déficit muy importante de ventiladores no solo en el estado, sino en todo el país.

Afirmó que, desafortunadamente, como el COVID-19 afecta completamente a las vías respiratorias, los pacientes van a requerir un ventilador, lo cual puede significar la diferencia entre la vida y la muerte.

Misión social de las universidades

En opinión del Dr. Alapizco, director de la Facultad de Medicina de la UAS, la institución está cumpliendo su función social en medio de la pandemia al contribuir con insumos y recursos necesarios para el personal de salud y pacientes con COVID-19.