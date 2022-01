UAS se mantiene a la expectativa de la decisión del Gobierno de Sinaloa para el inicio del semestre

Sinaloa.- Será la autoridad sanitaria en el estado la que establezca la pauta para determinar cómo será el inicio del segundo semestre en la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), es decir si se continúa de manera presencial o si se modifica esta modalidad, informó el Rector, doctor Jesús Madueña Molina, quien también dio a conocer que las colegiaturas en la institución y el pago del examen CENEVAL se mantienen sin incremento.

El Rector realizó una gira de trabajo a la Unidad Regional Sur (URS), donde encabezó una conferencia con medios locales para informarles del estado que guarda la Universidad, cómo se cerró el año y lo que se tiene proyectado para este 2022, también hizo un recorrido por Ciudad Universitaria Mazatlán para supervisar las instalaciones y el desarrollo de las actividades en las diferentes unidades académicas.

“Ver si continuamos como estamos de manera presencial o si modificamos eso, esto lo haríamos la próxima semana, pero les quiero comentar que ya no podemos confinarnos, ya no podemos estar 100 por ciento en línea porque eso le ha hecho mucho daño al proceso enseñanza aprendizaje” dijo Madueña Molina al explicar que el año pasado se detectó un rezago escolar del 20 por ciento en la zona urbana y de hasta el 40 por ciento en zona rural al ser las clases totalmente virtuales, además se presentó un 5 por ciento de deserción escolar el último semestre, por ello se inició con las clases presenciales el 18 de octubre y así se han mantenido.

“Esa es la idea de la Universidad de tratar de arrancar como cerramos el semestre en el mes de diciembre y esperemos que la pandemia nos lo permita (…) la idea es seguir igual, pero va a depender de lo que dicte la autoridad sanitaria del estado de Sinaloa” expresó.

El Rector hizo un llamado a los universitarios a seguirse cuidando y a no pensar que la actual variante del COVID es una “gripita”, porque es un virus que puede matar y eso no debe ser para preocuparse sino para ocuparse, es decir, no asistir a lugares concurridos, tomar sana distancia, usar cubrebocas y gel, extremar medidas y ser corresponsables.

En cuanto a las colegiaturas en la Universidad, señaló que se van a mantener igual ya que el compromiso de la UAS es no incrementarlas y también se mantiene el mismo costo del Examen CENEVAL, además enfatizó que continúa el compromiso de cumplir con el precepto de cobertura universal como lo marca la Ley General de Educación Superior.

“Vamos mantener la misma política de cobertura universal con excepción por alta demanda en algunas carreras como Medicina, Enfermería, Arquitectura y Odontología porque son áreas que se complican”, expuso.

Leer más: Se mantiene el Gobierno de Sinaloa sin contratación de obra pública

El dirigente universitario indicó que se trabaja también para entregar un presupuesto para 2022 sin déficit, aprobado por el propio Consejo Universitario, que permita dejar totalmente saneadas las finanzas de la Universidad este mismo año, para ello se aplicarán medidas de austeridad, pero sin sacrificar las funciones sustantivas de la institución como es la academia, la acreditación de programas educativos y la certificación de procesos, la cultura y el deporte donde se renovarán los espacios.