UAS suspenderá clases a partir del 21 de marzo por coronavirus

Culiacán.- La Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) anunció este domingo que suspenderá clases en todos sus niveles a partir del próximo sábado 21 de marzo como medida preventiva contra el COVID-19.

La institución educativa adelantó que sus eventos masivos quedan suspendidos desde este domingo e hizo un llamado a los jóvenes a mantenerse en sus casas y no tomar estos días como si fueran vacaciones, a fin de no exponerse.

“Hay que aclarar algo: no es una noticia como para festejarla, la idea es no salir a la calle, no asistir a cines, a eventos, o andar como días de fiesta (...) si lo tomamos como vacaciones van a salir a exponerse a contraer un virus para el cual no hay vacuna, no hay un tratamiento y que los va a poner en riesgo a ustedes y a sus familias”, enfatizó el rector, Juan Eulogio Guerra Liera.

En una rueda de prensa convocada este domingo por el Gobernador del estado, Quirino Ordaz Coppel, el dirigente de la casa rosalina detalló que los trabajadores administrativos y docentes seguirán laborando y se tendrá consideración con las trabajadoras universitarias que tendrán que atender en casa a sus hijos de guardería, nivel preescolar, primaria y secundaria.

“La Universidad está tomando las medidas, nos sumamos a este llamado, es muy importante decir que de entrada suspendemos los eventos masivos, vamos a coordinarnos en este paro, en esta ausencia de actividades total, que tal y como se ha dicho es preferible garantizar la salud que correr cualquier riesgo”, expresó el rector durante la reunión.

Señaló que sin duda con la suspensión de clases habrá afectación en el aspecto académico, pero la UAS hará un esfuerzo para que a través de su infraestructura y el uso de herramientas en línea mantener un estándar normalizado de las clases.

“En este caso quedan activos los docentes, los administrativos, se aprovechará para medidas de sanidad en la infraestructura, poder darle seguimiento en línea hasta donde nuestra capacidad lo permita y que esto obviamente abarque el nivel medio superior y superior”, dijo.

El dirigente universitario indicó que ya se tiene una propuesta a través de la Dirección General de Escuelas Preparatorias (DGEP) de un mecanismo para mantener a los cerca de 60 mil estudiantes de nivel medio superior en línea trabajando.

En entrevista el Rector informó que el miércoles se dará a conocer todo un protocolo terminado donde se detallarán las opciones en línea que se tendrán para que las clases puedan continuar, abarcará también aspectos sanitarios en las instalaciones, así como de vigilancia y resguardo de las mismas, además de la periodicidad de las reuniones para ir evaluando cómo avanza este fenómeno.