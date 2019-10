USDA retira estatus acreditado a Sinaloa

Culiacán Sinaloa.- A pesar del esfuerzo realizado para para mantener el estatus sanitario, el Departamento de Agricultura retiró la clasificación de Acreditado que ostentaba la entidad para quedar como No Acreditado, lo que limitará la movilidad de animales en pie a otras entidades, informó Manuel Urquijo Beltrán, presidente de la Unión Ganadera Regional de Sinaloa.

El Líder ganadero calificó como muy lamentable el haber recibido esta información porque el pasado mes de junio, cuando se recibió la visita de personal de Senasica y de la misma USDA para verificar avances, el personal de inspección habría reconocido que se tenían avances significativos en materia sanitaria.

“En todo el trabajo, e todo el cumplimiento de las obligaciones que se impone a un estado para estar considerado como acreditado, en esos cinco meses ya se había cumplido más que en los últimos cinco años; nosotros estamos muy optimistas porque estábamos cumpliendo con toda la información que nos habían solicitado

“Más sin embargo -continuó el líder ganadero- ayer (viernes) se recibe un comunicado de parte del doctor Miguel Ángel Castillo que es el director de Campañas sanitarias, dirigido a Manuel Tarriba, en calidad de secretario de Agirucltura y Ganadería donde la manifiesta que el Gobierno de los Estados Unidos, decide la cancelación de un estado Aprobado a No Aprobado”.

Foto: Especial

El argumento del funcionario federal, manifestado en el oficio enviado, dijo el presidente de la Unión Ganadera, fue el que no se cumplió con el barrido sanitario de inspección, que la prevalencia sanitaria durante 2018 fue de .53 por ciento; otro argumento fue el de los corrales de engorda respecto a la movilización de ganado Urquijo Beltgrán refutó estos argumentos señalando que a la fecha, se tiene un avance del 70 por ciento en el barrido sanitario, la prevalencia sanitaria del ganado es del .38 por ciento y se ha avanzado en materia de movilidad de ganado al contar con un registro de todo el ganado que se moviliza de un corral a un rastro por lo que, se está en plena discordancia entre lo que informa USDA y la realidad de la ganadería en la entidad.

El secretario de Agricultura y Ganadería, Manuel E. Tarriba Urtuzuástegui, reconoció que el retiro del estatus es de impacto para la ganadería en la entidad pero no de grandes proporciones ya que, al no ser una actividad de exportación, sino de consumo interno, no perjudica mucho a los productores de la localidad salvo a los pequeños productores que pudieran perder precio de sus hatos por lo que por instrucciones del gobernador, Quirino Ordaz, ya se trabaja en el diseño e implementación de programas de apoyo para evitar que la actividad ganadera tenga un perjuicio económico derivado del dictamen recibido.

Sinaloa produce 250 mil becerros al año pero la demanda de consumo interno es de 490 mil por lo que 240 mil tienen que ser importados por lo que la pérdida del estatus limitará a solo comercializar becerros al interior del estado y zonas no acreditadas como Jalisco, Nayarit, Durango.