Uber habilita herramientas para seguridad de conductores y usuarios en Sinaloa

Sinaloa.- Para que los socios conductores de Uber se sientan más seguros al prestar el servicio, desde ayer en las ciudades de Mazatlán y Culiacán se habilitó la herramienta, con la cual antes de aceptar el viaje recibirán en la misma pantalla información del destino y datos adicionales en caso que el usuario cuente con pocos viajes realizados en su cuenta.

Esta función se crea porque los conductores habían manifestado su interés por conocer el destino final del viaje antes de que este comience, explicó Cecilia Román Quijas, gerente de Comunicación de Seguridad de Uber México.

Esta función se suma a innovaciones de tecnología para seguridad como la verificación de viaje a través de un código PIN y la tecnología RideCheck para la detección de paradas anómalas durante un viaje.

La nueva normalidad

Durante esta pandemia de COVID-19, Uber también atendió las recomendaciones de la Secretaría de Salud y la Organización Mundial de Salud y llamaron a los usuarios a quedarse en casa. Pero, además, estuvieron conscientes de que había actividades esenciales que no podían parar y las personas que las desarrollaban tenían que trasladarse de un lugar a otro, por lo que brindaron servicio de traslado de sangre, de personal médico, seguridad pública, víctimas de violencia domesticas, entre otros, explicó Román Quijas.

Uber también brinda otra herramienta con la cual el usuario en esta nueva normalidad podrá usar el servicio de forma segura y protegiendo su salud porque a través de la pantalla se le notificará si el conductor usa cubrebocas o no.

En este tema, indicó que tanto el conductor como el usuario pueden cancelar el servicio si uno de los dos no usa esta medida de prevención, los conductores que sean reportados por negarse a trasladar a un usuario que no use cubrebocas no será sancionado.

Por su parte, los conductores podrán reportar al usuario que no lo porte y de ser una conducta reiterativa perderá el acceso a la cuenta.

La gerente de Comunica-ción de Seguridad de Uber México recordó que así como se puede calificar el servicio del conductor, este también puede calificar al usuario.

Con estas dos nuevas herramientas, de nueva cuenta Uber se pone a la vanguardia tecnología, pero también en la de seguridad, y día a día seguirán innovando para ofrecerle un mejor servicio tanto a los usuarios como a lo socios conductores.