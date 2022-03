Ucranianos en Sinaloa, preocupados por la guerra en Europa

Sinaloa.- Con solamente una maleta para dos meses de estadía en México y con el anhelo de volver a su lugar de origen en Ucrania, como era acostumbrado al salir de viaje, Sergey Sluchevskiy, de 48 años de edad, originario de Zaporizitzhia, y Oleh Mosia, de 47 años, que reside en Chernigiv, emprendieron vuelo hacia este país sin saber que la guerra contra Rusia estaba próxima a iniciar.

Con la incertidumbre por no saber el estado físico y emocional de su familia, que actualmente se encuentra en resguardo de los ataques y bombardeos del Ejército ruso, Oleh lamenta saber poco de su círculo cercano, quienes hasta el momento no han podido salir del país; situación contraria a la de Sergey, pues su esposa y pequeña hija recorrieron mil kilómetros para refugiares en Polonia; momentos difíciles en los que no estuvo presente por encontrarse en Sinaloa desde hace casi tres meses.

Incertidumbre

Consternados por desconocer cuál será su futuro o qué le depara a su país y al resto de integrantes de su círculo familiar y amistades, los dos ucranianos se encuentran en Sinaloa, en unas instalaciones agrícolas ubicadas por la carretera que lleva de Culiacán a Navolato, donde participan en la instalación de maquinaria y capacitación en la planta beneficiadora de granos de la Asociación de Agricultores del Río Culiacán (AARC).

Ambos esperan poder cruzar el océano en dirección a Europa el próximo 28 de marzo, en donde se instalarán para iniciar de nuevo su historia fuera de casa.

Leer más: Promueven una sana cultura vial en la ciudadanía en Sinaloa

“Ahorita yo no voy a regresar a Ucrania, a lo mejor más tarde, ahorita con la guerra con Rusia es un nuevo fascismo, y uno de los Ejércitos más grandes del mundo es la armada rusa, entonces no sabemos qué vamos a hacer, no se sabe cuál será el resultado de la guerra, cuál será la condición de la guerra y cómo quedará el país. Realmente hay incertidumbre”, manifestó Sergey Sluchevskiy.

Envuelto en un sentimiento de anhelo por volver a ver a su familia con bien, recordó que medio millón de personas ya se fueron de Ucrania, y afortunadamente cuenta con trabajo en la empresa Cimbria, en Dinamarca, lo que le permite reubicar a su pequeña familia nuclear; sin embargo, dejando atrás al resto de personas queridas, de las cuales desconoce si han podido o podrán salir de la guerra encabezada por el Ejército ruso.

En una situación completamente diferente se mantiene Oleh Mosia, pues su familia aún se mantiene entre bombardeos y ataques del país invasor, pero él mantiene el deseo de que todos salgan con bien de la lamentable situación por la que están atravesando miles de familias.

“Tenemos mucha familia. Todas nuestras familias quieren salir, no hay un número exacto de personas allegadas porque toda la familia queremos que salga del país, porque están destruyendo las casas, están bombardeando y hay problemas por todas partes”, subrayó el ucraniano.

Conflicto

Fue este 24 de febrero reciente cuando el Ejército ruso, por orden del presidente Vladímir Putin, ordenó un ataque armado a Ucrania, lo que ha generado inconformidad a nivel mundial por el gran número de civiles que han muerto.

Leer más: Despega segundo avión de la Fuerza Aérea para repatriar mexicanos de Ucrania

Los Datos

Desde el 2014 se tenían problemas entre Rusia y Ucrania, pero este año empezaron los ataques armados al país.

Desde la Segunda Guerra Mundial no se había presentado un ataque armado de gran magnitud en el mundo.