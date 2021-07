¡Última hora! Anuncian cierre de tianguis y gimnasios en Culiacán por semáforo rojo

Sinaloa.- Derivado de las condiciones de salud originadas por la pandemia de Covid-19 el alcalde de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro, informó que es primordial reforzar las medidas para evitar nuevos casos, es por ello que informó que se añaden nuevas disposiciones a las ya implementadas en el municipio.

Al participar en reunión del Consejo Estatal de Seguridad en Salud, el presidente municipal recalcó que el Ayuntamiento ha hecho lo necesario para combatir la contingencia sanitaria, sin embargo en este momento es indispensable no relajarse y reforzar las medidas emitidas por el Sector Salud.

A partir de mañana se van a cerrar los tianguis y los gimnasios también, porque no es posible que un gimnasio esté libre de contagio cuando están tocando los aparatos, uno y otro cliente”, dijo.

Precisó que en el caso de parques continuarán abiertos porque son lugares que fomentan el sano esparcimiento y la actividad física, pero se limitará el uso de ejercitadores.

Los deportes de contacto como futbol, sotfbol y boxeo quedan suspendidos.

En el caso de los tianguis especificó que se permitirá que funcionen mañana martes para que los comerciantes puedan vender la mercancía perecedera con la que ya cuentan, pero a partir del miércoles 21 de julio serán cerrados.

En tanto que los gimnasios a partir de mañana martes 20 de julio no podrán operar, todo ello hasta nuevo aviso y en tanto las condiciones del Semáforo de Riesgo Epidemiológico que en este momento está en rojo, lo permitan.

Los centros nocturnos que no cuentan con servicio de restaurante continúan cerrados y aquellos que sí lo tienen deben seguir operando hasta la 1:00 a.m.

El primer edil agregó que choferes y usuarios de transporte público deben seguir con uso de cubrebocas, es por ello que los operativos de revisión por parte de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, continuarán para verificar que se cumpla puntualmente con la disposición.

Medidas Covid-19 en Culiacán | Fuente: Gobierno de Culiacán

Los restaurantes y establecimientos de comida, deben mantener aforo reducido al 50 por ciento, solo dos comensales por mesa individual, en caso de unir mesas no deberá haber comensales en las cabeceras para guardar sana distancia; asimismo, sillas y mesas que no serán utilizadas también deben ser retiradas.

Indicó que la sanitización de mesas debe ser con papel desechable, no utilizar manteles y no usar guantes ya que son factor de contagio.

Reiteró que los menores de 12 años no deben ingresar a establecimientos comerciales, supermercados y restaurantes, debido a que recientemente los casos de COVID-19 en niñas y niños han aumentado.

Estrada Ferreiro aseveró que su objetivo principal como presidente municipal, es proteger la salud de la población a quien llamó nuevamente a colaborar con el acato de las medidas sanitarias y no relajarse durante el actual periodo vacacional, usar cubrebocas, guardar sana distancia, sanitizar sus manos pero sobre todo a no salir de casa si no es necesario para lograr detener la contingencia sanitaria.

