Un 50% de los negocios de las mujeres se vieron afectados por la pandemia en Culiacán, Sinaloa

Culiacán, Sinaloa.- Alrededor de un 50 por ciento de los establecimientos de las mujeres en Culiacán, Sinaloa se vieron afectados por la pandemia de Covid-19, explicó Sandra Martos Lara, presidenta de la mesa directiva del Sector Mujeres Empresarias de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo, delegación Culiacán (Canaco).

Entre los giros más afectados fueron las tiendas de ropa instaladas en el Centro de la Ciudad, ya que a las mismas no podían ingresar a ver las familias y la entrada estaba restringida y además no podían probarse la ropa y por esta razón no vendían.

Aseguró que desde la cámara empresarial están trabajando para ayudarlas a salir adelante. En la actualidad están a la espera de que las ventas en esta época decembrina sea de un 90 por ciento, considera que si las calles están abiertas y se les permite operar a los negocios, las ventas van a ser buenas.

Invita a la ciudadanía a comprar en las empresas locales porque esta economía se mueve en el municipios y con ello se apoya a que los comercios operen y puedan contratar personal.