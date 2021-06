Un accidente le cambió la vida a César, pide apoyo desde una cama de hospital en Culiacán

Sinaloa.- Valorar la salud que tenemos y la vida para salir adelante ante cualquier adversidad es el mensaje que desea compartir, César Omar Figueroa López, un culichi de 39 años a quien en un abrir y cerrar de ojos, la vida le cambió completamente.

César, pasó de ser un hombre productivo a un paciente de hospital en el IMSS de Culiacán, postrado en una cama sin tener movilidad de la cintura hasta los pies.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

El paciente mencionó que toda su vida se dedicó al ramo de la construcción, principalmente en el área de pintura y detallado, hombre de familia divorciado, a cargo de sus tres hijos de 7, 5 y 3 y su madre.

Leer más: Baja afluencia para el trámite de la cartilla militar en las sindicaturas de Culiacán

Cesar siempre se preocupo por enseñarles el valor del trabajo y la honestidad, sin embargo una caída le impide al día de hoy, desenvolverse como padre, trabajador e hijo, pues lleva ya un mes postrtado en una cama de hospital sin muchas esperanzas de poder volver a caminar o trabajar. “Yo sufrí una caída, pero no le tomé importancia, en ese momento me levante pero a los cinco días de haberme caído ya no me pude levantar, el dolor era muy fuerte y me trajeron al hospital, donde ya llevo un mes”.

Atravesando dificultades como la falta de seguro social, desde hace un mes, César es paciente del área de medicina interna en el hospital Regional numero 1 del IMSS en la ciudad de Culiacán, sin embargo, hasta el momento, los médicos no han podido dar un diagnóstico certero a su condición de ‘paraplejia’, a pesar de los múltiples estudios que ya se le han realizado. “Ya me han hecho estudios, tomografías, rayos x, radiografías, ya me atendió el especialista, pero no hay un diagnostico”.

Hoy en día, Figueroa López, solicita el apoyo de la ciudadanía para salir adelante, pues cabe resaltar que era él, quien sostenía a su familia, misma que a raíz del accidente se ha quedado sin nada.

Leer más: Convoca Juan Alfonso Mejía a cuidar las trayectorias y el derecho a aprender de las y los niños

El apoyo que César requiere, puede ser donado en especie como lo son: Toallitas húmedas, pañales para adulto, comida, sueros, fruta, agua, o insumos básicos para el aseo personal.

Los interesados en apoyarlo, pueden comunicarse al teléfono 667 584 1615 o realizar donaciones económicas a través de la cuenta: 4169 1604 3022 9360.

Asaltan a familia en la autopista de Monterrey-Nuevo Laredo

Síguenos en