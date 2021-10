Un columnista tiene que ser congruente y valiente: Alfredo Brambila

Culiacán, Sinaloa. El licenciado en Políticas Públicas, Alfredo Brambila, cuenta con pocos meses como colaborador de EL DEBATE, sin embargo, tiene presente una claridad de temas con los que espera hacer reflexionar a jóvenes y adultos. Entre ellos, se encuentran las problemáticas de falta de oportunidades laborales y de salarios justos que permitan independizarse y crear un patrimonio o tener seguridad social para las nuevas generaciones de la que él es parte. Además de sus intereses políticos y sociales, es aficionado a la música, la literatura, el ajedrez, y gusta de correr así como de jugar videojuegos.

“Uno es realmente quien escribe su historia”:

Alfredo Brambila nació en Costa Rica y sufrió la pérdida de su padre a los 8 años de edad. Su madre se vio en la necesidad de hacerse cargo de él junto con su hermana, por lo que admite que su situación económica no fue la más privilegiada. Uno de los mayores privilegios que tuvo en su infancia gracias al esfuerzo de su madre fue poder estudiar, cursando sus primeros años de estudio en Costa Rica y la licenciatura en Culiacán.

Al respecto, Alfredo comenta: “La contraparte de mis decisiones son muchos jóvenes que optan por otras actividades... y digamos, para mí, estar en un periódico tan importante, el más importante de Sinaloa, significa que las circunstancias no te determinan. Que al final de cuenta, tú puedes crecer en un contexto rodeado de violencia o rodeado de un privilegio hacia otras actividades como el narcotráfico o incluso el fútbol, pero uno tiene la capacidad de decidir lo que puede ser y lo que puede hacer.

Es demostrar que origen no es destino, que las circunstancias no te determinan. Y, de manera muy especial lo que diría Sartre: Un hombre no es lo que hacen de él, sino lo que él hace con lo que hicieron de él. Entonces, para mí, estar en el debate significa que yo pude superar mi contexto, pude superar mis circunstancias y que uno es realmente quien escribe su historia. ”

Su columna “Para pensar’:

“Yo a la columna la titulé ‘Para pensar’ porque creo que nuestra cotidianidad, nuestra vida colectivamente, está llena de situaciones que nosotros pasamos de largo, que no nos detenemos a pensar, pero que si tú las retomas y las analizas pueden ser indicadores de lecciones importantes, indicadores de que algunas cosas están mal y que debemos empezar a verlas de esa manera. También creo que mi generación, hablando de los millennials, por ejemplo, tienen una serie de temáticas importantes que deberían estar en la agenda de los medios y en la agenda de nuestros gobiernos".

"El tema de que no podemos comprar una casa, de que nuestras atenciones para la vejez es prácticamente inaccesible, de la crisis de salud mental que enfrentan los jóvenes. Y muchas veces, esos temas pasan de largo y estamos peleando cosas que en realidad no nos van a beneficiar generacionalmente o no van a transformar nuestras condiciones y digamos que lo que yo busco aportar en esos espacios es eso, invitar a la reflexión y al análisis sucesos que se presentan en la cotidianidad sobre los que hay que pensar. Y colocar las temáticas que yo considero importantes y que sobre todo impactan a los jóvenes.”

Problemáticas sociales:

“En su momento tuve las condiciones como cualquier joven, yo se lo complicado que es por ejemplo, acceder a espacios acceder a un campo laboral. Algo que tengo muy presente es que nosotros crecimos una narrativa: ve a la escuela, ya que vayas a la escuela vas a poder conseguir un buen trabajo, ya que consigas un buen trabajo vas a poder construir un patrimonio y una familia. Pero hoy muchos jóvenes no logran entrar a la universidad, si no logran entrar a la universidad, muchas veces no consiguen un trabajo y los que sí entran no pueden conseguir un trabajo con salarios suficientes para poder hacer un patrimonio".

"Entonces, nuestra generación está atrapada en una serie de condiciones externas muy complicas. Y a mí, algo que me preocupa particularmente es que nuestra generación está enfrascada en discusiones muy estériles, que no tienen un sentido de beneficio para nuestras generaciones. Yo veo que muchas de las tendencias hoy día, por ejemplo, de género, incluso la contraparte, el catolicismo, el feminismo, que la verdad lo han utilizado las empresas como una estrategia comercial para vendernos cosas y nosotros compramos ese discurso, compramos esa ideología. Estamos enfrascados en esos temas cuando hay otros que son fundamentales y que están definiendo nuestro presente.”

Hay una frase que me gusta mucho y es mi lema de vida, la frase de Fernando Pessoa dice: ‘¿Y qué más haría sino seguir y no parar y seguir? Alfredo Brambila, columnista

Felicitaciones al grupo EL DEBATE:

“Un reconocimiento a su labor tan importante. Creo que, en tiempos como los que vivimos de la cancelación o de tiempos del autoritarismo, un periódico que se abra así a los columnistas a opiniones diversas, habla de la importancia de la filosofía y de la valía que tiene para Sinaloa. Yo creo que, si hay instituciones o hay empresas o lugares que han construido y que caracterizan a Sinaloa, uno de ellos es EL DEBATE, sin EL DEBATE a Sinaloa le faltaría algo, una parte, que ellos escribiendo la historia de otras personas han escrito la historia de Sinaloa.”