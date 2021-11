Un crucero nacional por el mar de Cortés para impulsar el turismo en Sinaloa

Sinaloa.- Durante la conferencia de la Semanera de este lunes 15 de noviembre, que lleva a cabo el gobernador, Rubén Rocha Moya, se dio a conocer sobre el Foro del Mar de Cortés entre los estados de Baja California, Baja California Sur, Nayarit y Sinaloa, en el cual se comentó la creación de un crucero nacional para potencializar las zonas turísticas de dichas entidades.

"Fue un primer encuentro para empezar a encontrar las sinergias, cómo nos podemos apoyar, como un bloque, aprovechando las coincidencias geográficas, cómo nos podemos poner de acuerdo para ayudar al desarrollo entre nosotros," dio a conocer el secretario de Economía de Sinaloa, Javier Gaxiola.

Aunque en foro también se tocaron temas de seguridad, recursos naturales, desarrollo sustentable y desarrollo incluyente, el mandatario estatal destacó la propuesta del crucero nacional que se abordó sobre el turismo.

"Comentamos el tema de un crucero nacional, chico, no tan grande (...) Este crucero que estamos pensando los cinco estados (Baja California, Baja California Sur, Nayarit, Sinaloa y Sonora que no pudo estar presente) que nos visiten lugares que no visitan los cruceros grandes", señaló Rocha Moya.

Sobre la concretación de esta idea, dijo que se está pensando en "un grupo de empresarios que pudieran diseñar el modelo del crucero y los puntos a visitar. Nosotros tendríamos Topolobampo y Mazatlán, visitado ya por los grandes cruceros, Topolobampo a veces y se visitaría Santa Rosalía, las Bajas, saldría de Puerto Peñasco. Se piensa en Puerto Peñasco porque hay un aeropuerto cercano muy grande internacional, que es el de Phoenix para que no solo estemos pensando en mover turismo nacional, sino que también haya turismo internacional".

Además, indicó sobre la importancia para la economía de Sinaloa con la reactivación de los cruceros que están llegando a Mazatlán y la ruta del tren Chepe en el norte.