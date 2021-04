"Un debate de poca propuesta", opinan los analistas en Sinaloa

Sinaloa.- Durante el primer debate oficial de candidatos a la gubernatura de Sinaloa, organizado por el Instituto Electoral del Estado de Sinaloa (IEES), los aspirantes desaprovecharon la oportunidad para plantear más propuestas y mejor articuladas, con una visión acorde a las necesidades de Sinaloa, entre estas un mayor desarrollo económico, generación de empleo, salud, educación y cultura, y así lo advirtieron varios de nuestros columnistas durante un ejercicio de análisis.

En este análisis realizado durante y después de la transmisión del debate de candidatos participaron la doctora Ana Luz Ruelas, autora de la columna Retorno; Aarón Sánchez, economista y quien escribe la columna Ideas para el cambio; además de Héctor Ponce, autor de la columna Cuartel Político, y Fernando Zepeda, periodista y titular de la columna En el blanco, quienes coincidieron en la falta de propuesta y en el desaprovechamiento de temas relacionados con polémicas decisiones y políticas públicas del Gobierno federal.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Aarón Sánchez: “Un Rocha temeroso”

Para Aarón Sánchez, este encuentro de ideas no cubrió las expectativas, pues considera que las propuestas tenían más el sentido de provocar una polémica o llamar la atención, y en esa dinámica mencionó a Tomás Saucedo, candidato del Partido Verde; mientras que a Gloria González Burboa, del PT; Yolanda Cabrera, de RSP, y de Ricardo Arnulfo Mendoza, del PES, les faltó mayor articulación en su propuesta electoral.

Leer más: Acusaciones y propuestas débiles en el debate por la gubernatura de Sinaloa

De Sergio Torres, candidato de Movimiento Ciudadano, Aarón asegura que su actitud belicosa no le ayuda mucho; mientras que de Rubén Rocha, abanderado de Morena-PAS, dice que lució temeroso, sin entrar a la polémica y sin haber hecho planteamientos sobre el desarrollo de la entidad.

En torno a Mario Zamora, candidato del PRI-PAN-PRD, considera que, a pesar de derrochar energía y haber atacado a Rocha, quedó a deber en términos de propuestas sobre el tema económico.

Oportunidad desaprovechada, dice Ana Luz Ruelas

La doctora Ana Luz Ruelas reconoció que, aun cuando esperara un debate aburrido, el evento logró capturar la atención, pero no por las propuestas. “Creo que perdimos la oportunidad de escuchar un diagnóstico de la situación en que se encuentra Sinaloa en este aspecto de desarrollo”.

Destacó la participación de las mujeres, sobre todo de Rosa Elena Millán, de Fuerza por México, a quien calificó como una mujer de muchas tablas, con propuesta. Y se solidarizó con Yolanda Cabrera, de Redes Sociales, quien denunció amenazada del interior de la UAS.

En torno a Mario Zamora, considera que pudo haber articulado una propuesta de desarrollo económico más hecha, pues es su área: “Entiendo que él, como candidato que le disputa palmo a palmo a Rocha, quiso meter golpes certeros, y sí lo hizo porque tuvo para atacar y contraatacar, no se quedó con la idea que dijo Rocha de que era un junior, frívolo, un rico. Le respondió a Rocha que fue perdedor”.

Cuestionó la falta de aprovechamiento de temas como la intromisión de AMLO en la ley orgánica del Poder Judicial de la Federación, por el riesgo de autoritarismo que representa, y destacó las críticas hacia Rocha por el acompañamiento de Cuen, a quien ve como un suplente, que le aporta negativos y del que sugiere desmarcarse.

“Mario deja ir la oportunidad”: Zepeda

Fernando Zepeda considera que en este primer debate se perdieron muchos tiempos, además de que hubo ausencia de propuestas que pusieran el dedo en la llaga, como la cancelación de programas federales que impactaron en sectores como la pesca, el campo y el turismo.

Dice haber visto a un Rubén Rocha que pretendía no caer en la provocación e intentar salir lo mejor librado, pero no lo logró. Se refirió a Rosa Elena Millán como una mujer con buena oratoria; a un Sergio Torres belicoso, entrón, descalificador, pero con un partido como MC que no pinta; y a un Mario Zamora que dejó ir la oportunidad en la segunda parte, pues “debió compartir los tiempos en las acusaciones y señalamientos duros, pero también en la propuesta”.

Rocha, sin discurso, asegura Ponce

Héctor Ponce destacó los episodios de confrontación, sin embargo, admite que faltaron propuestas y una mayor claridad en lo expuesto. “Hay que verlo de dos formas. Hay un debate entre Rocha y Mario, que son quienes están peleando con posibilidades reales de ganar la gubernatura. Y hay otro tiro electoral entre Rosa Elena y Sergio Torres, que están disputándose mantener el registro”.

De Rocha, considera que se quedó sin discurso, pues a diferencia de 2018, cuando dijo que rescataría la UAS, esta vez le fue robado por Cuen, quien lo acompaña y le aporta negativos, pero tampoco puede hablar de corrupción cuando lleva en Los Mochis a Gerardo Vargas de candidato”, señaló. A Mario Zamora asegura que le faltó punch.

¿Quién ganó el debate?

Para Aarón Sánchez, Ana Luz Ruelas y Héctor Ponce, el ganador es Mario Zamora y el más golpeado es Rocha. Zepeda dijo no ver a un ganador, más bien a todos bien librados.

‘A las mujeres les prepararon mejor sus intervenciones’: Ana Luz Ruelas, analista

“Pensé que me iba a aburrir, por la cantidad de candidatos y la intervención continua de la moderadora, pero mantuvieron al auditorio interesado, mas no con propuestas. Perdimos la oportunidad de escuchar un diagnóstico de la situación en la que se encuentra Sinaloa. Resalta en este momento la participación de las mujeres.

Las candidatas las vi con ganas de tener su momento dentro de la campaña. Las vi echadas para adelante. Me preocupa lo que dijo (la candidata de Redes Sociales Progresistas) Yolanda Cabrera, sobre las supuestas amenazas. Uno debe de creer, porque se han dado esos hechos muy lamentables de ataques a los periodistas y a los mismos candidatos. Yo le envío mi solidaridad. Creí que Mario Zamora articularía una propuesta de desarrollo económico, pero quiso meter golpes certeros, que sí lo hizo, tuvo para dar y responder, pero me hubiera gustado escuchar más propuestas.

No se habló sobre cultura; no atacaron al gobernador Quirino Ordaz Coppel, aun cuando había mucho que comentar. Mario Zamora (candidato por la alianza PRI-PAN-PRD) tiene todavía tiempo para profundizar en sus propuestas. Me parece que varios candidatos dieron en el clavo sobre la situación en la que se encuentra la Universidad Autónoma de Sinaloa, el uso desaseado que se hace de ella. Rubén Rocha Moya (alianza PAS-Morena) tiene a Cuen a su lado y parece el candidato suplente; debe de hacerlo a un lado, si es que tiene la intención de ganar. Para mí, Mario Zamora es un ganador. Rubén Rocha Moya fue muy golpeado”.

‘Fue una pelea de box, y Mario Zamora fue el menos golpeado’: Aarón Sánchez, analista

“Fue un debate que no cubrió mucho las expectativas. Más que propuestas, se vio que el encuentro tenía el sentido de generar una polémica, concretamente, las propuestas de Tomás Saucedo (candidato del PVEM) más orientadas a atraer los reflectores. Otras propuestas no tienen ni pies ni cabeza, como las de Gloria González (candidata del PT) y Yolanda Cabrera (candidata de Redes Sociales Progresistas).

No tenían estructurado ningún discurso, que es el objetivo del debate: conocer sus propuestas electorales. Sigo viendo a un Sergio Torres (candidato de Movimiento Ciudadano) fuera de foco, no se está comportando como un candidato a la gubernatura; le gana el sentido belicoso y no le ayuda mucho. Ha perdido la excelente oportunidad de convertirse en un candidato ciudadano y optó por ser el abanderado de un partidito llamado Movimiento Ciudadano.

Se comprobó que en esta contienda electoral la tónica será la polarización entre un Rubén Rocha (candidato del PAS-Morena), disminuido y sin propuestas, y un Mario Zamora (PRI-PAN-PRD) que nos deja a deber en torno a las propuestas. Todos puntualizaron el tema económico, pero Mario Zamora se desvió de lo que es su tema profesional.

Hay otros que les falta afinar sus objetivos y estructurar más el sentido de su proyecto. Fue una pelea de box. Mario Zamora fue el menos vilipendiado, el menos golpeado, y planteó algunas cosas interesantes. Además, derrocha energía, fortaleza y se adueña del espíritu del Sinaloa moderno que todos queremos ver”.

‘Hay dos ‘tiros’ dentro de la contienda electoral’: Héctor Ponce, analista

“Me gustó el debate. Creo que sí hubo una discusión de ideas, pero faltó claridad en las propuestas. Hay una pelea entre Rubén Rocha Moya (PAS-Morena) y Mario Zamora (PRI-PAN-PRD) para ganar la gubernatura.

Hay otro ‘tiro’ entre Rosa Elena Millán (Fuerza por México) y Sergio Torres (Movimiento Ciudadano) para lograr el registro de partido. Rubén Rocha Moya se quedó sin discurso: en el 2018 tenía el discurso de rescatar a la UAS, ahora lo capitalizan otros por su alianza con Melesio Cuen (líder del PAS y exrector de la UAS).

No tiene discurso. Me sorprendió que los candidatos atacaron más a Rocha Moya que al mismo Mario Zamora, más por la alianza política que mantiene con Melesio Cuen, y no tuvo respuestas para ese tema. Durante el debate destacó Rosa Elena Millán.

Sergio Torres se vio frontal, atacó frontal, pero parece que adopta iniciativas del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, como el vender el helicóptero y la casa de playa, lo cual no ayuda en nada.

Yolanda Carrera (Redes Sociales Progresistas) fue la gran sorpresa. Me solidarizo por las amenazas que denunció. Se le vio fuerte, creo que es la gran sorpresa del debate. Veo dos ganadores: gana Mario Zamora porque no lo golpearon tanto y dio más propuestas. En la otra pelea, creo que Rosa Elena Millán dio la mejor actuación, no se enganchó en polémicas y expuso buenas propuestas de Gobierno”.

‘No veo un ganador en este debate, lo mejor está por venir’: Fernando Zepeda, analista

hubo muchas propuestas. Hay muchos programas que desaparecieron en la agricultura y la pesca de Sinaloa y eso lo saben Sergio Torres (Movimiento Ciudadano) y Mario Zamora (PRI-PAN-PRD), sin embargo, no lo abordaron durante el debate. Vi un Rubén Rocha Moya (PAS-Morena) muy programado en no caer en la confrontación. Creo que fue una provocación el haberse hecho acompañar por Melesio Cuen Ojeda (líder del PAS y exrector de la UAS). No son nada nuevas sus propuestas, sintetizadas en instaurar la 4T en Sinaloa; se le olvida a Rocha Moya que la 4T ya llegó a Sinaloa y sus administraciones son un fracaso. Eso, Mario Zamora (PRI- PAN-PRD) no lo capitalizó. .

Leer más: ¿Quién ganó el primer debate por la gubernatura de Sinaloa?

Hubo una buena intervención de las mujeres en el debate, llegaron muy bien preparadas. Sergio Torres (Movimiento Ciudadano), como siempre belicoso, descalificador, pero con un partido que no pinta. Mario Zamora dejó ir una buena oportunidad de exponer un proyecto económico para Sinaloa.

Veo a Rocha Moya con una imagen cansada, es un hombre preparado, pero no lo transmite. Se le ve viejo. Veo después de este debate que la pelea electoral será de dos. Esperaba mucho más del debate, pero la dinámica no lo permitió. Me queda a deber. Lo mejor apenas viene. Entonces se sabrá si Zamora alcanza a Rocha Moya. No veo ningún ganador en este debate, cada uno hizo lo que su estrategia les dictó y más o menos salieron bien librados".