"Un disparate autoritario, restaurantes no negarán acceso a no vacunados": Canirac Sinaloa

Sinaloa.- Como un disparate que forma parte de la personalidad autoritaria del presidente municipal de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro, describió José Miguel Taniyama Ceballos, presidente de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y de Alimentos Condimentados (Canirac) la nueva medida restrictiva emitida por el ayuntamiento municipal, en dónde se solicita que a partir del lunes 16 de agosto se recomiende a los clientes portar el certificado de vacunación Covid-19 al ingresar a los establecimientos.

Lamentó que trate de una medida unilateral y autoritaria por parte del municipio, esto pues no se realizó una reunión para acordar con empresarios de los diferentes giros afectados las medidas a aplicarse.

"Creo que el alcalde insiste en algo que no va a suceder porque no lo acuerda con la industria, no lo acuerda con quién lo tiene que acordar y sigue siendo una puntada, un disparate y una cosa autoritaria parte del sello distintivo de su persona", recalcó el líder restaurantero.

Destacó que uno de los giros a los que se les ha puesto atención en cuanto a la implementación de medidas restrictivas son los restaurantes, sin considerar el número de fuentes de trabajo que se están afectando, por lo que se estima que al difundirse la información sobre la necesidad del certificado de vacunación para ingresar a los restaurantes, ya sea como recomendación o de manera obligatorio, bajarán rotundamente las ventas que ya están muy bajas.

Por otra parte dijo que a su consideración lo que se debería de realizar es premiar a quienes porten de manera voluntaria el certificado de vacunación, con la entrega de productos gratuitos, ya sea postres o bebidas y no castigar a los clientes con negarles el acceso.

"El respeto al derecho ajeno es la paz, y el como juarista, como un hombre de leyes debe de entender una de las máximas que se manejan en este país, lamentable que se rompan todas las leyes y todo lo que está escrito por su capricho", expuso.

