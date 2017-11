Un éxito el primer Torneo Nacional de Béisbol Antorchista

Este fin de semana, en la Unidad Deportiva de la Japac, de ésta Ciudad Capital, tuvo lugar el primer Torneo Nacional de Béisbol organizado por el Movimiento Antorchista, mismo que en su inauguración fue presidido por el Ing. Samuel Aguirre Ochoa, presidente de la Comisión Nacional Deportiva y, el Ing. Telésforo García Carreón diputado federal , el Lic. Octavio Ruíz Fonseca, quien asistió en representación del Gobierno del Estado, el Ing. Jesús Antonio Valdez Palazuelos, Presidente Municipal de Culiacán, el Ing. Jesús Higuera Laura, Gerente General de la Japac y, el Ing. Pergentino Cortés Girón, dirigente estatal de la organización en Sinaloa, así como demás funcionarios de dependencias municipales, estatales y federales.

Participaron con sus delegaciones deportivas los estados de Puebla, Estado de México, Veracruz, Chihuahua, Chiapas, Zacatecas, Baja California Norte, Baja California Sur, Nayarit y, Sinaloa, con un total de 305 deportistas, jóvenes de 15 y 16 años.

En su intervención el Ing. Samuel Aguirre, destacó la importancia que para Antorcha tiene el deporte y, el hecho de haber designado a Sinaloa como sede, por su gran tradición beisbolera, expresó que Antorcha impulsa el deporte porque es una herramienta sumamente importante para formar el hombre nuevo que requiere nuestro país:

“México está enfermo y Antorcha se ha propuesto curar de ésta grave enfermedad que condena a millones de mexicanos a vivir con graves carencias de alimentación, salud, educación, vivienda, cultura y deporte. En éste sentido el deporte es sumamente importante, pues no sólo se desarrolla el cuerpo, sino también el cerebro, ayuda a tener un pensamiento profundo y, a entender los problemas del país, para tener claridad de cómo transformarlo”

Por último felicitó a los Antorchistas Sinaloenses por su entusiasta participación y organización del evento.

La propuesta de Antorcha para terminar con ésta terrible realidad de pobreza que vive el pueblo de México, es un cambio de modelo económico que garantice cuatro cosas: empleo para todos los mexicanos, aumento significativo de los salarios para cubrir la canasta básica, política fiscal progresiva, y que el gasto público se destine en su mayoría a satisfacer las necesidades de la población más pobre.

Por su parte el dirigente estatal, Pergentino Cortés, agradeció a la Dirigencia Nacional del Movimiento Antorchista encabezada por el Ing. Aquiles Córdova Morán, fundador y guía de más de 2.5 millones de mexicanos organizados en las filas del antorchismo, por haber designado al Estatal de Sinaloa, como organizador de éste importante evento deportivo, que sin duda alguna será de gran beneficio para la niñez y juventud de México; reconoció también el apoyo de las autoridades municipales y estatales para que el evento se desarrollara de la mejor manera.

También hizo mención de los gravísimos hechos de violencia en contra del Antorchismo Poblano, por parte de los enemigos del progreso y bienestar de la población más pobre de México, quienes no se han detenido en los asesinatos de los dirigentes antorchistas, como el que ocurrió el pasado 10 de octubre en las goteras de la Ciudad de Zacapoaxtla, perpetrando contra el ex -edil de Huitzilan de Serdán, Manuel Hernández Pasión, destacado dirigente de miles de indígenas de la Sierra Nororiental de Puebla, sus asesinos dijo el dirigente, “son los caciques de horca y cuchillo de esa región, encabezados por Alfonso Aco, quienes por siglos han explotado a los campesinos indígenas y, ahora ante la fuerza organizada de esos mismos campesinos, ven un peligro a sus intereses”; terminó diciendo que el antorchismo sinaloense se une a la exigencia de todos los antorchistas del país para que el crimen de su compañero Hernández Pasión no quede impune.

“Exigimos al Gobernador de Puebla, José Antonio Gali Fayad, encarcele a los asesinos materiales e intelectuales, ya plenamente identificados con pruebas verídicas en manos de la Fiscalía del Estado. Si no lo hace, será cómplice de ellos y responsable de que se sigan cometiendo crímenes contra los antorchistas poblanos”, concluyó el líder social.

Éste torneo deportivo que tuvo lugar los días 24, 25 y 26 de noviembre, finalizó con la premiación de los equipos ganadores: tercer lugar, Chihuahua; segundo lugar, Veracruz; y primer lugar Sinaloa, el trofeo para el Mejor Bateador fue para Ignacio Hernández Vergara, de la selección Veracruzana y el de Mejor Pitcher para Moisés Eduardo Castillo Fajardo de Sinaloa.