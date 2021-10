Un fracaso el gobierno de Quirino Ordaz en materia económica: diputados de Morena

Sinaloa.- Ante el secretario de Economía de Sinaloa, Javier Lizárraga Mercado, diputados del grupo parlamentario de Morena aseguraron que existe un fracaso en el gobierno de Quirino Ordaz, ante el decremento económico que obedeció a la falta de reacción y políticas públicas oportunas, la remuneración de trabajadores más baja del país, y el nulo desarrollo industrial.

César Ismael Guerrero Alarcón, diputado integrante del Grupo Parlamentario de Morena, aseguró en su participación que según los datos de Inegi y Codesin, Sinaloa está peor que en 2017, que fue cuando inició el ejercicio de la actual administración estatal.

“Sinaloa tiene 5 trimestres consecutivos con un desempeño negativo; vamos para atrás. Se entiende que derivado de la pandemia y con ello del confinamiento al que se tuvieron que someter algunas actividades económicas, se explica tal desplome en el 2020, pero que todavía continúe durante el presente año es una evidencia de la falta de iniciativa y visión de políticas públicas que tenían que haberse implementado a nivel del estado de Sinaloa”, observó el morenista.

“En cambio, usted Sr. Secretario de Economía, se ha posesionado como vocero de INEGI, e IMSS, dando a conocer los indicadores del desempeño que estas instituciones publican; es su mérito como funcionario de alto nivel, pero que caro nos ha resultado a los sinaloenses. Todos los días en su afán de protagonismo y estar en los medios, se dedica a dar conferencias de prensa para limitarse a informar lo que las instituciones ya informaron”, recriminó el legislador.

“Con mucha frecuencia se les ve levantando banderas ajenas, como cuando se entera de proyectos de inversión como los que se están realizando en Mazatlán, consensadas con la Secretaría de Economía del gobierno federal”, añadió el morenista.

Reprochó que de acuerdo con el Instituto Mexicano del Seguro Social y de CODESIN, el salario nominal que los patrones pagan a sus trabajadores en Sinaloa, es el más bajo por entidad federativa.

“Mientras el salario promedio mensual a nivel nacional es de 12 mil 267 pesos, el de Sinaloa es de solo 9 mil 056 pesos. Los trabajadores sinaloenses perciben un 26% menos que el promedio nacional. Una remuneración tan baja, junto a los factores de violencia y de escasez de fuentes de trabajo para jóvenes con formación técnica y profesional se han convertido en inductores de la fuerte emigración de Sinaloenses hacia otras entidades de la República y hacia el mercado laboral de EEUU”, lamentó.

“La inversión dirigida al desarrollo industrial no aterrizó, lo cual da cuenta de las estrategias erradas que se implementaron desde el gobierno del estado para crear polos industriales que generen una producción con alto valor agregado, que dimensionen la capacidad de generar riqueza y hacer crecer la economía sinaloense. En Sinaloa durante la presente administración no se generó un crecimiento de la actividad industrial. El gran reto sigue siendo potenciar la inversión, particularmente en la industria manufacturera”, concluyó César Ismael Guerrero.

El diputado Pedro Alonso Villegas Lobo, reprochó en su participación que no hay un desarrollo real en Sinaloa, no hay empresas que se hayan instalado en el estado a lo largo de esta administración y no hay creación de nuevos empleos.

“¿Dónde están esas grandes inversiones con las cuáles se deberían estar reflejando en miles de empleos y mejora del salario de los trabajadores sinaloenses, al final de esta administración?”, cuestionó el legislador.

“Se nos había dicho desde hace dos sexenios anteriores, y ustedes reiteraron permanentemente, así lo señalaron en el Plan Estatal de Desarrollo, que la introducción del gas natural abriría el abanico de oportunidades para el desarrollo industrial, fincando condiciones favorables para atraer y desarrollar negocios que agregaran valor a la producción primaria y la diversificación hacia nuevos sectores económicos. Pero pasaron y pasaron los años y tales inversiones no llegaron, se quedaron en solo anuncios”, recriminó el morenista.

La diputada Felicita Pompa Robles, abundó en el sentido tema de los salarios, y observó que con un salario promedio anual registrado en el IMSS de 108 mil 679 pesos, Sinaloa ocupa el último lugar por entidad federativa, según el Instituto Mexicano del Seguro Social. En Sinaloa se paga menos que entidades consideradas de las más pobres del país como Chiapas, Oaxaca, Guerrero.

“Es un problema que viene desde hace tiempo, pero el gobierno que usted representa fracasó en implementar políticas públicas que reviertan esta situación. Al igual que sucedió con los anteriores gobiernos, ustedes no se dieron cuenta que la insignificante oferta de empleos de calidad en Sinaloa tiene que ver con su estructura productiva, en la que predominan las actividades básicas, primarias como la agricultura, la pesca y la ganadería, las cuales, ahora son desarrolladas por grandes corporativos empresariales, que regatean a sus trabajadores remuneraciones decorosas”, lamentó la diputada morenista.

El diputado Serapio Vargas Ramírez, tocó el tema de la pérdida del estatus zoosanitario, por parte de los Estados Unidos, lo que ha afectado a los ganaderos al quedarse sin la posibilidad de exportar a este país, lo que ha provocado también una depreciación del ganado en pie.

“En qué sentido ha impactado a la economía de la ganadería sinaloense la pérdida de ese estatus ganadero. Algo se está haciendo mal, y esperamos que el próximo gobernador, el Dr. Rubén Rocha Moya, si se preocupe por resolver estas problemáticas que terminan por afectar a quienes menos tienen”, expresó el legislador.