Un golpe a la economía de los trabajadores, aumento a la tarifa del transporte urbano: PRI

Culiacán, Sinaloa.- El incremento de un peso a la tarifa de transporte urbano aprobado por el Gobierno del estado viene a afectar la economía de las familias sinaloenses, que se suma al insuficiente salario de los trabajadores mermado por los aumentos del combustible y de la canasta básica, afirmó la presidenta del PRI, Cinthia Valenzuela Langarica.

Los transportistas se vieron orillados a insistir y lograr que se les autorizara este reajusteen los precios de cada modalidad del servicio de transporte público, porante el incumplimiento del gobierno federal en los precios de la gasolina y diésel, explicó.

Cualquier incremento en el transporte público y en los productos de la canasta básica afecta la economía familiar, que duele en los bolsillos de las y los trabajadores, que se debe entender como una respuesta a las peticiones de los transportistas, que se reconoce los argumentos de que no les costeaba por el precio de los combustibles para ofrecer este servicio.

"Sabemos que cada alza en cada uno de los productos viene a lastimar y afectar; sin embargo, tenemos que ponernos de otra parte que son los transportistas que tienen que llevar alimento a su casa, aunque nos prometieron que el litro de gasolina iba a costar 10 pesos, aun no lo vemos reflejado y vienen los aumentos", dijo la legisladora priista.

Te recomendamos leer:

Pidió que no haya más aumentos no solamente en el transporte público, sino en otros productos y servicios, y reconoció que lo único rescatable es que no se va aumentar el precio del boleto de los camiones a los estudiantes y personas con discapacidad.