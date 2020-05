Un mapache sería el animal que atacó a mujer policía de Culiacán

Culiacán, Sinaloa.- El secretario de Seguridad Pública y Tránsito Municipal (SSPyTM), al ser cuestionado sobre la versión oficial de lo sucedido contra la elemento Martha, contrasta con lo difundido por el propio director del zoológico, al señalar que la agente, al verificar que un animal rondaba por el interior, fue agredida salvajemente y que alcanzó a salir del inmueble a como pudo para pedir ayuda.

Asimismo, dijo que le darán todo el tiempo que sea necesario para que se recupere de las heridas que sufrió el pasado miércoles por la tarde, ya que está considerado como riesgo de trabajo.

La declaración

Óscar Guinto Marmolejo consideró que el riesgo de cuidar estos espacios es igual que en todos lados, ya que en este lugar se busca que el personal del zoológico no sea agredido por otras personas, así como evitar que personas intenten introducirse para hacer algo ajeno a lo que se debe hacer.

“Los policías tenemos muchos riesgos, y no tienen idea de qué vaya a pasar en determinado momento”, resaltó.

Coatíe de color negro que, según versión de la oficial, la atacó. Foto: El Debate

Asimismo, los elementos pueden estar propensos a la agresión de cualquier otro animal, pues entre las denuncias que reciben a diario está ir a atender quejas de vecinos que detallan que anda algún perro bravo, y es ahí donde los agentes también se exponen.

El alto mando recalcó que sus elementos seguirán custodiando el zoológico, al señalar que lo sucedido fue algo eventual e impredecible.

En cuanto al estado de salud de la agente Martha, agregó que están al pendiente de que esté recibiendo el medicamento necesario.

Asimismo, aclaró que se reunió con el director de dicho espacio y le recalcó que estará a la mejor disposición de lo que se requiera.

No creen en la versión

La elemento de la Policía Municipal aún no ha podido ser dada de alta debido a que se le tiene que dar el tratamiento que necesita y, según lo dicho por su familia, solamente se le cosió parte del brazo dañado.

Por otro lado, no están de acuerdo con lo señalado por el director del zoológico, quien comentó que la agente pudo haber sido atacada por un animal del exterior, aunque aún no han podido corroborar qué tipo de animal sea, pues dicen que se parece a un mapache, y es algo más grande de lo normal, y que tras los hechos no supieron qué pasó con él.

Lo dicho por el coordinador

Un mapache fue lo que atacó a la policía Martha Leyva Ortiz, animal cuya procedencia se desconoce, pero se especula que fue abandonado por sus dueños en la puerta del zoológico, dio a conocer Ernesto Zazueta.

El coordinador del Zoológico de Culiacán explicó que no se trata de un animal que se haya escapado, ya que portaba un collar, lo que indica que fue abandonado por alguien que trataba de deshacerse de él, ya que en los últimos días han incrementado las personas que dejan a sus animales por temor a ser contagiados de coronavirus.

De esta forma, hizo un llamado a toda la población a que, en medio de esta crisis sanitaria y económica, no abandonen a sus animales en espacios públicos, pues dicho acto puede tener muy graves consecuencias, como las ocurridas con la policía municipal, que se encuentra en estado delicado por heridas en sus manos provocadas por el mapache.

“Sabemos que mucha gente la está pasando muy mal por todo lo que está sucediendo por el COVID-19, y que si ya no tienen para mantener a sus familias, pues menos a un animal. Pero abandonarlos así, a su suerte, no solo pone en riesgo la vida de los animales, sino también de todas las personas”, expresó.

Recordó que gran parte de los zoológicos están dispuestos a recibir a animales silvestres que, por la crítica situación económica y sanitaria, ya no puedan ser cuidados ni mantenidos por sus dueños, pero se tiene que hacer bajo un protocolo en el que brigadas o equipos de las diferentes instituciones zoológicas, coordinadas con las autoridades ambientales locales y federales, acuden por los ejemplares a sus actuales hogares y se los llevan con los cuidados y medidas necesarias a los diferentes centros de conservación.