Un orgullo hacer y vender el pan de mujer: Jessica una panadera en Culiacán

Culiacán.- Lo que inició como parte de una tradición familiar se convirtió en un trabajo y una manera de poder sacar para el sustento de su familia, expresó Jessica Liliana Ruelas Zazueta quien se dedica a hacer pan de mujer desde hace varios años en Culiacán, Sinaloa.

Liliana y su familia son vivían en un rancho por lo que su tradición era hacer este tipo de producto para vender, pero al verlo como una opción potencial decidio emprender un negocio familiar a base de lo que sabía hacer.

"Me gusta mucho hacerlo, en mi familia mi abuela se dedicaba a hacer pan para vender, después mi mamá y fue así como a mi me dio por hacer pan y como me gusta lo hago", expresó.

La comerciante de pan casero manifestó que el proceso para la elaboración de este gran producto es algo cansado pues su rutina es levantarse desde las 5:00 horas de la mañana para iniciar con la preparación de todos los ingredientes y así crear todo tipo de sabores.

Añadió que además de realizar este proceso todos los días para la elaboración del pan tiene que continuar con las actividades del hogar por lo que si es laborioso, pero el al tener ese gusto y ver que con ello salen adelante continúan realizando la misma labor.

Jessica Liliana mencionó que todos los días desde hace tres años de lleno se ha dedicado a preparar masa a mano para hacer pan de mujer, pues son desde 15 a 30 kilos de masa lo que hace a mano diario.

"Ahorita que es tiempo de calor la cantidad es desde los 15 a 30 kilos, pero en tiempo de frío llego hacer desde 35 a 40 kilos lo que amaso diario", manifestó la panadera.

El tipo de productos que realiza Liliana son desde el pan tradicional a empanadas de todos sabores como rellenos de cajeta, calabaza, piloncillo, filadelfia, piña, conchas rellenas o hasta pan sándwich o pan pizza que es de los que más se le venden.

Para Liliana y su familia el trabajo de hacer pan es de mucho orgullo, pues además de hacer lo que le gusta están explotando su potencial para así mantener las necesidades de su hogar.

"Con esto es a como salimos del diario, nos mantenemos. Y lo que más me gusta es que nos recomiendan y que los clientes quedan contentos por el sabor y eso es lo mejor que a la gente le guste lo que hacemos".

El trabajo para hacer pan todos los días no es algo fácil, por lo que la comerciante indicó que hay estrés al no darle los tiempos por otras cosas que se interfieran en el momento. Y dijo que recientemente se había enfermado uno de sus tres hijos y tenía que estar en el hospital y en regresar a casa a trabajar porque de eso dependía cubrir los gastos médicos.

La panadera hizo el llamado a las personas que también saben hacer algo como ella, hagan la lucha para salir adelante pues no deben limitarse por vergüenza o por creer que no se venderá el producto pues deben intentarlo.

Liliana tiene a la venta su producto sobre la Avenida Álvaro Obregón en la colonia los Mezcales o bien al número 6674470544.