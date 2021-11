Un proceso viciado y con manoseo, la designación de terna para fiscal de Sinaloa: PAN 

Sinaloa.- La elección del Fiscal General del Estado de Sinaloa en el Congreso del Estado se da dentro de un proceso de “manoseo”, sin legitimidad y viciado desde origen, porque el gobernador Rubén Rocha Moya “metió la mano” al pronunciarse a favor de Sara Bruna Quiñónez Estrada, pero hasta el momento no hay una decisión tomada y todos tienen la oportunidad de ocupar el cargo por reunir el perfil y experiencia, afirmó el diputado Adolfo Beltrán Corrales, integrante de la Junta de Coordinación Política.

Se reconoce la necesidad de tener un fiscal en el estado, pero se requiere una persona con independencia del Poder Ejecutivo, con capacidad y que tenga compromiso con el cargo que va asumir y dar resultados inmediatos, dijo.

El coordinador de la bancada del PAN comentó que los tres tienen posibilidades y de acuerdo a los perfiles profesionales muestran un enorme conocimiento para desempeñarse como fiscal, y que pueden hacer un buen papel a quien se nombre, pero si se le deja actuar con libertad y sin intereses políticos.

Mencionó que el exfiscal Juan José Ríos Estavillo no pudo hacer gran cosa, y ahí está la incidencia delictiva al alza. Aclaró que lamenta que el Ejecutivo estatal “indujo la renuncia del fiscal que no le correspondía, Ríos Estavillo dijo que no y luego renunció y finalmente hasta adelantó el género”.

Agregó que seguramente hubo “línea” del gobernador a los integrantes del Consejo Estatal de Seguridad (CESP), para la designación de la terna.

Precisó que el documento fue entregado a la Oficialía de Partes a las 5 de la tarde del 4 de noviembre, que se lee la propuesta del gobernador Rocha Moya, respecto a la terna de aspirantes a ocupar la titularidad de la Fiscalía General del Estado.

El proceso interno que se sigue es turnar el oficio a la Comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación para que inicie el proceso de entrevista a cada uno de los tres, y luego se va presentar el dictamen de los resultados de las comparecencias ante el Pleno.

Beltrán Corrales opinó que se conoce que actualmente hay un encargado de despacho de la FGE y ante la urgencia de que se necesita un fiscal se podrían obviar los plazos y el mismo martes 9 de noviembre se tendría la votación.

Será por cédula y con voto secreto por tratarse de un nombramiento de personas, y podría ser el mismo lunes las comparecencias de los tres aspirantes para acortar tiempos.

Resultados de la FGE

Solamente el 3 por ciento de las denuncias presentadas en la Fiscalía General del Estado se integran las carpetas de investigación.