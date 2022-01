Un trabajo de altura y mucho riesgo, el de Javier Vázquez en Culiacán

Sinaloa.- A sus 46 años de edad, Javier Vázquez Diez Martínez ha dedicado 30 años de su vida al trabajo de pintura, pues es “pintor de brocha gorda”, su principal sustento, pero lo que lo hace diferente al resto es que gran parte de su labor es de altura y alto riesgo, pues frecuentemente es requerido para trabajar en edificaciones religiosas como la parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe, la icónica Lomita de Culiacán, en donde actualmente trabaja, y otras como la mismísima Catedral o el Seminario, por citar solo algunas.

Entrevistado mientras se coloca el arnés para escalar sobre el techo de La Lomita y continuar con la labor de pintura, El Chapo, como le conocen, afirma que este trabajo es su pasión. Comparte que inició en él cuando tenía 16 años de edad, a principios de los noventa, pero fue en 1994, a punto de cumplir sus 18 años, cuando una empresa lo contrató para pintar cuatro franjas en la cúpula de la Catedral Basílica de Nuestra Señora del Rosario, trabajo que el entonces obispo don Benjamín Jiménez le duplicó, pero la compañía no se lo pagó, por lo que dejó de ir.

“A la semana fui con mi esposa y mi hija a la Catedral (a misa) y me agarró el padre Manuel Vega Orejel, me dijo que no le había gustado el color de las franjas, yo le respondí que no me lo habían pagado, por lo que el padre me invitó a trabajar y hacer trato directo con él”.

Vega Orejel luego contactó a Javier con el obispo y así empezó su trajinar en edificaciones religiosas, con trabajos de altura y mucho riesgo. También ha pintado la parroquia del Señor San José y la de San Juan de Los Lagos.

La obra en La Lomita

Javier, su hijo Kevin y su compadre Ernesto Madrigal tienen dos semanas pintando el complejo techo de La Lomita, una parroquia que se distingue por su arquitectura, pues posee los vitrales más grandes de América Latina y la edificación tiene dos paraboloides hiperbólicos de concreto que dan la impresión de estar suspendidos del cielo, y eso es lo que complica el trabajo. Además, permite una vista impresionante de la ciudad.

Esta es la tercera vez que el Chapo trabaja en La Lomita, pues en 2004 la impermeabilizó y en 2008 la pintó. Hoy, él y su equipo aún tardarán entre una y dos semanas para culminar la obra, por lo que a diario se encomienda a Dios, quien le ha permitido en estos 30 años tener éxito y no haber sufrido un solo accidente.

Los Datos

El proceso

Pintar el techo de La Lomita lleva entre tres y cuatro semanas, pues hay que limpiar primero y el clima es otro factor.

Seguridad

El Chapo y su compadre usan arneses sujetados con mecates a unas rondanas sobre el techo de la parroquia. Es riesgoso.

Javier Vázquez Diez Martínez

Fecha de nacimiento: 12 de octubre de 1975

Profesión: Pintor

Trayectoria: A los 16 años de edad inició como pintor, y ha laborado en iglesias como La Lomita, Catedral y otras. También es cantante.