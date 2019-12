Un violador en tu camino, resuena en Culiacán

Culiacán, Sinaloa.- Atendiendo la convocatoria realizada a través de diversas redes sociales por colectivos feministas en Culiacán, un centenar de mujeres acudió al patio central de Palacio de Gobierno del estado de Sinaloa para realizar el performance «Un violador en tu camino», mismo que en apenas un par de semanas se ha convertido en un himno del movimiento feminista en el mundo.

Este performance es iniciativa del colectivo chileno Las Tesis, que originalmente se proponía adaptar a escenificaciones teatrales las tesis teóricas de algunas de las máximas representantes del feminismo en el mundo.

En el caso particular de «Un violador en tu camino», era en referencia al planteamiento de Rita Segato, antropóloga y activista argentina que afirma que la violación no se trata de un acto sexual, sino de un acto de poder.

Simbología en el ‘performance’

Las activistas culiacanenses atendieron a los símbolos originales del performance: la venda negra en los ojos hace referencia a la violencia contra la mujer que se invisibiliza; la ropa que algunas de las manifestantes deciden usar pone de manifiesto que las violaciones no ocurren por que las mujeres se encuentren vestidas de alguna manera, y que, a pesar de cualquier ropa que decidan portar, no las hace acreedoras a sufrir violencia de cualquier tipo; las sentadillas que todas realizaron en una de las partes de la canción hace alusión a que, en Chile, cuando una mujer es detenida por un delito, se le pide hacer sentadillas mientras se encuentra desnuda.

Aspectos de la coreografía del performance. Foto: Cristina Félix / El Debate

Las creadoras de este performance han invitado a las feministas a adaptar la letra a sus propias condiciones, como en este caso, que se agregó «el narcoestado opresor», en clara referencia a los problemas de violencia que acarrea el narcotráfico en la región y del que las mujeres no escapan.

Himno mundial

El performance «Un violador en tu camino» ha sido replicado en varios países, como España, Francia, Alemania, Colombia y, recientemente, la India, además de Chile.

Un performance se compone de diversas manifestaciones artísticas, que en esta ocasión ha servido como consigna de protesta y que ha permeado y tocado las fibras más sensibles de mujeres de todo el mundo.

Dinorah Chiquete, relata: "Mi prima Celia Lizbeth Ramírez Miramontes, fue asesinada por su esposo en Tepic, Nayarit, el 19 de septiembre de 2017. Foto: Cristina Félix / El Debate

Los colectivos de mujeres en Sinaloa con esta invitación abierta a realizar el performance en forma de protesta hacen eco al llamado de sus compañeras chilenas y se unen a los que ya se han realizado en la República mexicana, en la Ciudad de México de manera multitudinaria y en otros estados, como Chihuahua, y aquí mismo en el estado de Sinaloa, en la ciudad de Mazatlán, el pasado domingo, en el Monumento a la Familia, en el malecón del puerto.

En lo que va del año 2019 se han realizado diversas manifestaciones en el país como reflejo del hartazgo y del rechazo a la violencia de género en México y el aumento de los feminicidios.

Dos mujeres se abrazan. Foto: Cristina Félix / El Debate

Culiacán está en alerta de género desde hace tres años, que consiste en un conjunto de acciones gubernamentales de emergencia para enfrentar y erradicar la violencia feminicida o la existencia de un agravio comparado que impida el ejercicio pleno de los derechos humanos de las mujeres en un territorio determinado (municipio o entidad federativa); la violencia contra las mujeres la pueden ejercer los individuos o la propia comunidad (artículo 22 de la Ley de Acceso).

Violencia de género

Colectivos feministas dieron un posicionamiento ciudadano ayer con promoventes de alertas de violencia de género del noroeste de México.

Este es un problema real: Naomi Cabada, artista gráfica

«Esto es algo que nunca se había hecho en Sinaloa. Normalmente estamos las mismas en las manifestaciones, y ahora haber llegado a tanta gente es algo que se siente muy bien.

Se nota que las mujeres saben que este es un problema real y que este tipo de performance, de actividades, sí sirven para visibilizar la lucha feminista y el coraje que tenemos. Cada vez somos más, porque cada vez más abrimos los ojos a lo que está pasando y a lo que nos falta por hacer».

Momento en que realizan un abrazo grupal. Foto: El Debate

Nos faltan muchas: Lydia Ojeda, investigadora

«Estoy muy conmovida al mencionar a cada una de las víctimas de feminicidios, 1400 mujeres asesinadas en el estado de 1999 a la fecha. Me sumé a este performance como parte del activismo que realizo desde hace quince años, y esto es una sintomatología del hartazgo, porque ¡ya basta! Aquí, en Sinaloa, ya estamos hartas de que no hay seguridad ni prevención; no hay políticas eficaces ni eficientes.

Me da mucho gusto ver que cada vez se sumen más mujeres de la cuarta ola a generar este espacio de búsqueda de la justicia para las niñas, las mujeres y para todas.

Yo creo que una vez que nace este performance en Chile, precisamente por la vulneración que nuevamente están viviendo las mujeres, que ya lo sufrieron en la época de Pinochet, es visible y está haciendo eco en el mundo porque estamos despertando las mujeres, estamos viendo que las percepciones en la búsqueda de la justicia no solamente está en la agenda, sino que estamos viendo que cada vez se suman más mujeres que dicen “¡ya basta a la inseguridad!, ¡ya basta a la violencia!”».

Mujeres en el Palacio de Gobierno de Sinaloa. Foto: Cristina Félix / El Debate

A todas nos ha pasado: Natalia Reyes, activista

«Es un performance muy poderoso, y creo que pudieron darse cuenta que convocó a mujeres de todas las edades, ya que el tema nos ha atravesado a todas en algún momento y que, independientemente que se haya hecho viral, es un problema que vivimos todos los días, y que es un momento que convoca a hacer catarsis. Espero que las personas que lo hayan visto también de aquí de Gobierno que, además de lanzar algunos comentarios insultantes, que se den cuenta que si les llega a pasar a ellos o a ellas, nosotras vamos a estar de su lado.

»A todas nos ha pasado, nos han acosado en la calle, en el transporte público; nuestros familiares, a todas en algún momento de nuestra vida nos han tocado sin nuestro consentimiento; o si no les ha pasado, temen que les pase. La violencia contra las mujeres es una pandemia, y el acoso sexual callejero o la violación es de los delitos menos denunciados, pero de los que más prevalecen en el mundo y en América Latina mucho más».