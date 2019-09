Una bala cambió la vida de Leslie, pero no apagó sus sueños

En un abrir y cerrar de ojos la vida de Leslie Abigail Escobedo Niebla, de 25 años de edad, cambió totalmente, ahora vive para contarlo. Fue el pasado 13 de febrero del 2011 cuando, en la colonia Antonio Nakayama, militares perseguían a un grupo de personas que viajaban en una camioneta Hummer, y ella se trasladaba en otra camioneta que fue confundida por unos elementos de seguridad.

El instante que cambió todo

La joven recuerda poco los hechos. Mencionó en entrevista para EL DEBATE, a en la cual fue acompañada por su madre, que todo fue como un sueño.

Indicó que el día de la tragedia salió a pasear con sus amigos, como cualquier adolescente, para festejar un día antes el Día del amor y la amistad; estaban a punto de llegar a su casa pero en el camino había un retén de militares, entonces de repente para ella todo se nubló, pues había recibido una bala perdida.

Una bala le cambió la vida, entrando por el lado parietal izquierdo de su cabeza, atravesando parte de su cerebro. Después de ocho años de lo sucedido, Leslie Abigail ve pasar su vida en una silla de ruedas, aunque aclaró que poco a poco ha ido recuperando sus sueños, las ganas de vivir y tambén le surgió el deseo de ayudar al prójimo. Terminó la preparatoria abierta y se graduó de la licenciatura en Trabajo Social.

Sin límites

Actualmente, la joven sinaloense se encuentra participando en el certamen de belleza Miss Wheelchair 2019 representando al estado de Sinaloa, sobre el cual se mostró muy emocionada y nerviosa por conocer a las demás participantes de la República Mexicana.

Además dijo que se siente preparada para traerse la corona y dar un mensaje positivo a aquellas personas que padecen alguna discapacidad.

El concurso de belleza se llevará a cabo en la ciudad de Veracruz este próximo 18 de octubre. Leslie se encuentra más que lista para representar a Sinaloa. Foto: El Debate

¿Cómo te sientes de participar en este certamen de belleza?

Muchas gracias por el espacio. Me siento muy agradecida y emocionada de poder representar a mi bello estado en el primer certamen nacional Miss Wheelchair 2019.

¿Cómo decidiste estar en este evento?

Ahorita estoy nerviosa porque ya se acerca la fecha, pero también emocionada por la experiencia que estoy viviendo y por vivir, y conocer a varias candidatas de los diferentes estados. Me llegó la convocatoria por parte de un amigo, me contactaron con Karen Juárez, quien me va acompañar al certamen, y empezamos a hablar por teléfono.

Desde entonces hemos estado en comunicación y nos hemos hecho amigas. Y pues todo a surgido muy bien, la experiencia es padrísima y hemos tenido mucho apoyo de parte de toda la gente. Aparte me llovieron patrocinadores, no te puedes imaginar lo bonito que se siente que la gente te de la mano en algo nuevo que nunca se había visto; se siente bien padre.

¿Te imaginaste desde pequeña que estarías en un concurso?

La verdad cuando estaba chiquita yo tenía clarísimo que yo quería salir en la tele. Yo quería ser como Galilea Montijo y decía “yo tengo que salir en la tele”. Jamás me imaginé que estaría en esto y en esta situación, pero como dice el dicho “los tiempos de Dios son perfectos”, porque él sabe muy bien cómo hace las cosas.

A lo mejor a mí me tocaba estar frente a ti de esta manera, para algún mensaje positivo que tenga que darles a las personas; y pues hay que aprovechar la vida, siempre con una actitud positiva, mandando buenas palabras de apoyo y dando lo mejor de uno.

¿Cómo te sientes al participar en este certamen de belleza?

Los límites uno los pone, con un poco de esfuerzo, pero sí se puede. Es cuestión de echarle ganas y tener una buena actitud, porque es muy importante. Si en cada problema que tenemos tratamos de verlo de mala manera o lamentarnos, pues no vivimos en paz; pero si somos positivos, todo se puede lograr con una buena actitud.

¿Cómo ha sido el apoyo de tu familia?

Pienso que el pilar más fuerte es la familia, es donde te tienes que agarrar más fuerte. Siempre lo he dicho, los amigos se van porque tienen su tiempo, sus cosas, y la familia ahí siempre estará para ti en las buenas y en las malas, pase lo que pase. Yo pasé por momentos muy difíciles, no me justifico pero yo pienso que era un cambio de estar bien, a estar en sillas de ruedas, y a mi me costó mucho; pero gracias a Dios mi mamá nunca me dejó, me aguantó mucho.

Cuéntame, ¿qué es lo que te gusta hacer en tu tiempo libre?

Ahorita voy a terapia, voy los martes y jueves. Lunes, martes y viernes a veces tengo eventos o cosas que hacer como entrevistas; y si no, me quedo en la casa escuchando música, viendo la tele o leyendo sobre la discapacidad. Porque el certamen más que nada se va a tratar sobre qué tanto sabemos sobre la discapacidad.

Queremos dar más voz y que tenga más impacto porque no porque tengamos una discapacidad no nos van a respetar. Entonces, más que nada, de eso se trata este concurso.

A veces la misma sociedad nos pone límites porque no respetan. En mi caso, los cajones azules para el estacionamiento y a veces no hay rampas. Batallo mucho por lo mismo de que no hay para subirme a algún lugar y yo soy muy vaga, salgo con mis amigos. Yo le digo a esa gente que no quiere salir por vergüenza o algo, pues todo se puede y la vergüenza no nos lleva a nada, entonces hay que salir y echarle ganas.

¿Cuándo comienzan los preparativos para el concurso?

Yo me voy el 12 de octubre. Las actividades las empezamos el 13 con una cena con los patrocinadores, el lunes 14 de octubre nos ponen las bandas de nuestros estados y pues prácticamente toda la semana es de actividades. El 18 de octubre es la gala a las 18:00 horas, esperemos que nos traigamos la corona.

¿Cómo sería tu viaje ideal?

Me gustaría mucho conocer España, siempre he querido conocer ese lugar, saber su cultura y costumbres. Me llama muchísimo la atención su gente, su lenguaje, aunque hablan español, pero me encanta su tono de voz. He visto muchos reportajes de ahí y me encanta. Por otro lado, como México no hay dos, me gusta mucho mi país y también quisiera conocerlo todo, cada rincón.

¿Cuál es tu mensaje para los jóvenes que padecen de alguna discapacidad?

Querer es poder y si uno quiere, uno puede. Es cuestión de que nos pongamos las pilas, y que uno quiera y que tengamos bien definido lo que queremos hacer. Entonces, yo les diría que lo intentemos; a lo mejor si nos va a costar trabajo, pero es como una meta que se van a proponer hasta que lo cumplan. Así pues, esto es un desafío muy padre, y yo les diría que salgan de sus casa y lo intenten, que vivan la vida y se diviertan mucho.