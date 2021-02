Una demanda justa municipalización de Eldorado y Juan José Ríos, señala Graciela Domínguez

Sinaloa.- La secretaria general de Gobierno y el Congreso del Estado han trabajado de manera conjunta en el proceso para crear dos municipios en Sinaloa, Eldorado y Juan José Ríos, y en el cabildeo, ningún alcalde ha externado inconformidad por afectaciones con base a un expediente que se les entregó a cada uno hace meses, aseguró la presidenta de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Graciela Domínguez Nava.

Aclaró que los tiempos electorales se empatan con el tema de la municipalización de estas dos sindicaturas y otros, pero cuestionó que no se puede paralizar la actividad del Congreso del Estado, ante los cuestionamientos de que puede tener un enfoque que beneficie a un partido político; aunque, se ha determinado continuar con la agenda planteada y que debe de ser atendida.

En cuanto a crear dos nuevos municipios, explicó que se tienen 14 meses analizando, particularmente, desde que la Jucopo y el Pleno aprobó las reglas para iniciar con los trabajos de análisis ante la solicitud de ciudadanos de las mencionadas sindicaturas, con fecha de enero de 2020.

“El proceso de creación de un nuevo municipio no puede ser de la noche a la mañana y no inició la semana pasada con el análisis del dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales, y que concentra el trabajo de los 14 meses, por lo tanto, el Congreso está atendiendo el tema y no lo está pateando como lo han hecho otras legislaturas”, señaló la coordinadora de los diputados morenistas.

Mencionó que los funcionarios de la Secretaría General de Gobierno junto con el presidente de esta comisión, Horacio Lora Oliva, sostuvieron reuniones con los alcaldes de Ahome, Guasave, El Fuerte, Sinaloa y Culiacán, a quienes se les buscó escuchar sus comentarios previa entrega de un expediente, en donde se les daba un plazo para que externaran su opinión.

“La crisis que viven los municipios tienen una explicación y lo que sale a la vista son las malas administraciones, no necesariamente porque no haya los ingresos necesarios para el buen funcionamiento del municipio, como Juan José Ríos, que tiene años que no pagan impuestos a Guasave, como parte de su protesta para hacerse municipio”, destacó Domínguez Nava.

Resaltó que es un derecho legítimo de la gente que tiene años luchando por este sueño, además de que el sueño tiene un sustento, una factibilidad.

Los estudios realizados, precisó, han dejado clara esa factibilidad y nosotros vamos a seguir siendo consecuentes en atender éste y otros temas.