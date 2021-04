Una discapacidad no le quitan a Candelario las ganas de salir adelante en Culiacán

Sinaloa.- Una discapacidad y el peso de tener que cubrir los ingresos totales de su hogar en medio de la crisis y falta de oportunidades que ha generado la pandemia no ha detenido a Candelario Rodríguez López de 32 años quien ha decidido comenzar a buscar empleo a través de las redes sociales en Culiacán, Sinaloa.

Candelario López es un adulto con una discapacidad en ambas piernas desde su nacimiento que, a pesar de ello, funge en su hogar el papel de generador de ingresos a través de los cuales mantiene a su padre y a su madrastra.

Desde pequeño se vio orillado a conocer la vida laboral debido a que sólo llegó a estudiar la primaria en la modalidad abierta porque en sus tiempos debido a su condición era rechazado de las escuelas.

La actividad laboral que siempre ha desempeñado es la del comercio ambulante, alrededor del año 2004 vendió discos en la calle por un tiempo, pero después entró al sector de los camiones urbanos realizando el papel de checador y ese fue su principal fuente de ingresos hasta que al llegar la pandemia de Covid-19 fue despedido porque los camioneros comenzaron a ser víctimas de la crisis económica y ya no les alcanzaba para poder darle un sueldo fijo.

Posterior a ello entró a trabajar una frutería de paquetero, pero solo duró tres meses porque la dueña del negocio comenzó a tratarlo de manera desagradable, lo cual, lo orilló a renunciar.

Intentó retomar la actividad de checador pero de nueva cuenta se percató de que los camioneros no se daban abasto y decidió retirarse de manera definitiva de ese trabajo, fue ahí cuando decidió comenzar a desempeñarse como comerciante ambulante vendiendo cubre bocas, tenis, sandalias e incluso bocinas afuera de un supermercado ubicado en la Cruz de Elota, sin embargo, esta actividad comercial ya no le está brindado los recursos económicos que necesita para sacar a flote un hogar donde viven su papá de 55 años y su madrastra a quienes al no saber escribir ni leer se les dificulta conseguir empleo.

Candelario se siente capaz de realizar toda actividad laboral y es por ello que, como no le ha servido la estrategia de acudir a solicitar empleo de manera presencial a los lugares ha decidido no quedarse con los brazos cruzados y buscar trabajo a través de las redes sociales.

La dificultad que se le ha presentado para conseguir trabajo es la discriminación por su discapacidad, ya que al ver su condición las personas piensan que no tiene la capacidad para desempeñar actividades y no le brindan la oportunidad, incluso en supermercados ha solicitado empleo, pero se lo niegan por no tener las instalaciones adecuadas para que él pueda desplazarse.