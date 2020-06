Una heroína busca poner su consultorio para ayudar a familias vulnerables en Culiacán

Culiacán, Sinaloa.-La doctora Dulce Inzunza mejor conocida como la doctora Maravilla busca poner un consultorio medico para familias de colonias vulnerables, desde las 10 de la mañana se traslada al bulevar Universitarios para pedir ayuda a la ciudadanía y poder apoyar a más personas.

Expresó que esta situación de pobreza en la que están viviendo muchas personas ante la falta de trabajo por la contingencia sanitaria por COVID-19 la llevo a salir a las calles a buscar ayuda para acercarles una atención medica a quien más lo necesita.

Con un traje de la superhéroe mujer Maravilla sale a la calle a buscar conseguir ayuda económica o en especie para las familias más necesitadas.

Dulce comentó que su idea es abrir un dispensario medico para que familias de sectores como el Bicentenario, Loma de Rodriguera, Los Huertos ente otras colonias cercanas en las que pueda dar atención medica.

Aseguró que al acudir a los hogares de diferentes familias vulnerables su preocupación no es por infectarse de Coronavirus si no morir de hambre al no contar con trabajo ni alimentos, es por ello que también les ha llevado algunas despensas.

Las personas que se quieran acercar o unirse al proyecto de Dulce se pueden comunicar al numero 6673253913 o encontrarla en el bulevar universitarios entre la calle Anaya a partir de las 10:30 horas frente a un conocido banco. Cubrebocas, guantes, caretas, medicamentos y alimentos es con lo que pueden contribuir al proyecto de la doctora maravilla.

