"Una historia para no repetir" Hijo de Pablo Escobar da conferencia a jóvenes de Sinaloa

Sinaloa.- A través del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública de Sinaloa, el cual encabeza Renato Ocampo Alcántar, Sebastián Marroquín hijo de Pablo Escobar impartió la conferencia virtual “una historia para no repetir” a jóvenes sinaloenses con el objetivo de no repetir el imperio de quien fue líder del cártel de Medellín, en Colombia.

El titular del Secretariado, destacó que uno de los problemas más grandes de Sinaloa es que la juventud opta por seguir malos pasos vinculados al narcotráfico, por lo cual el mensaje que compartió el reconocido arquitecto y conferencista permite que los jóvenes conozcan el sufrir de las actividades ilícitas y no repitan la historia del famoso líder del cártel.

“Este gobierno de Sinaloa ha hecho muchos esfuerzos para evitar que los jóvenes sigan optando por caminos fáciles, es un esfuerzo más del SESESP y CEPREVSIN, a través del centro de prevención estatal hemos logrado traer un exponente que nos permita conocer de viva voz , lo que es optar por el camino del narcotráfico”, expresó.

Hijo de Pablo Escobar da conferencia a jóvenes de Sinaloa | Foto: Cortesía

Sebastián Marroquín, comentó que no optó por heredar el imperio ilegal de su padre, ni se quedó con la gran fortuna que generó del narcotráfico, actualmente se dedica a escribir libros y promover la paz y una vida al margen de las drogas.

“A mí no me define un nombre, si yo hubiese creído la historia de que por tener determinado apellido o historia familiar yo estaba obligado a seguir los pasos de mi padre, pues que habría sido de mí y de mi futuro, no podría decirles que soy un arquitecto, ni ingeniero industrial, ni un hombre de paz, seguramente ya estuviera muerto si hubiera tomado las decisiones equivocadas”, subrayó.

Ocampo Alcántar precisó que el secretariado continúa trabajando en coordinación con las diferentes dependencias de seguridad en sinergia con la ciudadanía, como parte del compromiso con la entidad sinaloense para la prevención del delito.