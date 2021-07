“Una ocurrencia, solicitar vacunación para ingresar a restaurantes de Culiacán”: Canirac

Sinaloa.- Como una medida de ocurrencia, calificó Miguel Taniyama Ceballos, presidente de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y de Alimentos Condimentados (Canirac), la solicitud del ayuntamiento de Culiacán de que se muestre el certificado de vacunación al ingresar a restaurantes, bares y centros comerciales.

Opinó que a su parecer, esta medida es exagerada, y podría traer consecuencias a los restaurantes, y no solo en una disminución en los consumos, sino que además ser señalados por los clientes por discriminación al no dejarlos ingresar si no están vacunados.

“Lamentable que las medidas se tomen de manera unilateral, nosotros estamos en la disposición y que el ayuntamiento siga emitiendo opiniones sin realmente llegar a un acuerdo correspondiente con los sectores involucrados con todo esto, nosotros hacemos caso omiso porque lamentablemente el sector ya está desolado” destacó el presidente de Canirac.

De esta manera dijo que, a su consideración, debería de ser en el ingreso a las personas al municipio como lo son aeropuertos y centrales camioneras en donde se solicite el certificado de vacunación contra covid-19, y no en los sectores económicos como los restaurantes, que están luchando para evitar cierres.

En cuanto a las pérdidas de comensales, lamentó que sea tanta la afectación que se tiene en estos momentos en el sector restaurantero que no se llegue a ocupar el porcentaje permitido por las autoridades que es el 50 por ciento de atención en comedor, esto debido a la caída superior al 80 por ciento en ventas que se tienen por el miedo en la sociedad.

“Afectado el sector ya está, la campaña de miedo ya está a todo lo que da, lamentablemente tu ves al sector y no ocupamos ni siquiera la restricción de porcentajes porque se ha tenido una caída muy drástica”, expuso Taniyama Ceballos.

