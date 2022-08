Unidad de Vialidad en Culiacán exhorta a planear la ruta este regreso a clases

Culiacán, Sinaloa.- Policías de Vialidad de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal se encuentran listos ante el ingreso de cientos de niños de nivel prescolar, primaria y secundaria el próximo lunes.

El Director de la Unidad de Vialidad, el Subinspector, José Luis Torres Valdez informó que el personal ya está instruido para apoyar en los más de 90 planteles educativos y las principales vialidades para agilizar el tráfico, indicó.

“La Unidad de Vialidad y Tránsito ya está preparada, para ello, instruimos al personal para apoyarlos. Te puedo comentar que en el día se cubre aproximadamente un total de 90 escuelas, y en relación a ellos, también se suma el apoyo sobre el conflicto de los cruceros con diferente personal, para que sea más fluida la circulación”, expresó.

El funcionario hizo énfasis en la importancia de planear la ruta con tiempo, así como el uso del cinturón de seguridad, tanto del conductor como los acompañantes.

“Salir un tiempo a criterio para no ponerse en riesgo por algún choque o accidente que puedan tener en el momento que se desplacen, deben de utilizar su cinturón, tanto el conductor, como el acompañante, los menores deben de ir en el asiento trasero también con su cinturón ajustado, y solicitarles que nos apoyen también, llevando todo a la mano, sus útiles escolares que no los porten en la cajuela o equipaje, como le conocemos, para que al momento de arribar a las escuelas sea más ágil todo”, explicó el funcionario, que considero también de suma importancia el no usar el teléfono celular al conducir.

Torres Valdez recomendó estacionarse en un lugar adecuado para no poner en riesgo a nuestros hijos.

“También se hace la recomendación de buscar un área adecuada para estacionarse, se les recomienda y se les hace la indicación de no hacerlo en doble o triple fila, porque al momento de querer descender los alumnos, nuestros hijos, los ponemos en riesgo al tratar de cruzarlos entre los demás carros, es por eso que se les hacen las indicaciones de estacionarse momentáneamente en un lugar adecuado; y si lo van a hacer en frente de la escuela, hacerlo por la acera que les corresponde, para no ponerlos en riesgo”, puntualizó.

Sobre las sanciones que serán aplicadas a los conductores que se estacionen en doble o triple fila, informó que serán las mismas, que no se omitirán, por ello conminó a estacionarse de forma adecuada.

Te recomendamos leer:

“La aplicación de la Ley es la misma, no se va a omitir, si están en doble fila el elemento vial que está en el lugar va a proceder a elaborar el acta de hechos, es por eso, que se les hace la invitación de que haya una coordinación y nos apoyen en estacionar las unidades de forma adecuada”, señaló el responsable de la vialidad, quien finalizó al mencionar, que los agentes se mantendrán durante la entrada y salida de los menores durante los tres horarios asignados en las escuelas, a las que darán prioridad de acuerdo a su ubicación por el riesgo que represente el desplazamiento de vehículos en la zona.

Por instrucción del Gobierno Municipal, la SSPyTM realizará las acciones necesarias para mantener a la población segura, así como las vialidades prontas y expeditas.